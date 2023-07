Cantante cristiano afirma un género no determina el mensaje transmitido por una canción

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde los tiempos en que el rap no era muy aceptado por la comunidad cristiana, el cantante y compositor Adonay Ruiz ya se sentía atraído por este ritmo.

Criado en el seno de una familia cristiana, Ruiz siempre tuvo claro que lo importante no eran los instrumentos utilizados para adornar las canciones, sino el mensaje de fe y los testimonios que se podrían transmitir a través de ellas, indistintamente del género.

Por tanto, hoy Adonay afirma que sus canciones son más que solo un ritmo pegajoso o contemporáneo, ya que procura que sus letras lleguen a las personas con mensajes de amor, perdón y sanidad.

En la actualidad, el joven promociona su más reciente sencillo titulado «Perdóname», una canción en la comparte sus propias luchas espirituales y la forma en que muchas veces su corazón se alejó de Cristo luego de superar algunas pruebas.

Al mismo tiempo, en este tema recuerda a los cristianos que no son perfectos, pero que siempre tendrán la oportunidad de mejorar y crecer en su fe.

Al ser entrevistado por las comunicadoras Paloma de la Rosa y María Jiménez en el programa “Novedades”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ruiz compartió que tiene claro que su horizonte es seguir llevando mensajes de vida y reflexión a través de sus canciones para que personas puedan anclar su corazón a los caminos que ha diseñado el creador de la vida.

En ese tenor, prometió seguir explorando ritmos y lanzar canciones para impactar nuevos corazones y fortalecer los que ya han sido tocados por el poder de Dios.

(Ver programa).

