Cantante cristiana Elizabeth Sánchez lleva mensaje de fe y esperanza a RD con sus canciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La cantante cristiana Elizabeth Sánchez, agradeció a la República Dominicana por el apoyo durante la promoción de los sencillos No Temeré y Adorable Salvador, pertenecientes a su álbum “Nace una esperanza”, nominado por la Academia de Arte Cristiano de Nueva York en la categoría “Mejor Álbum del Año” en los Estados Unidos e Hispanoamérica.

A través de sus interpretaciones, Elizabeth busca tocar los corazones de las personas con su voz y letras, impregnadas de amor, perseverancia y fe.

La joven cantante cubanoamericana regresó por la puerta ancha a su amada República Dominicana después de 18 años de ausencia. La gira de medios provocó que la inspiradora historia de superación de Elizabeth y su angelical voz llegaran a los hogares de miles de dominicanos, derrochando un mensaje de motivación y esperanza.

Después de superar 30 días en coma al nacer y un fuerte rechazo escolar, la intérprete logró alcanzar las más altas posiciones en listas de popularidad en estaciones de música cristiana en los Estados Unidos y Latinoamérica durante los años 2020 y 2021.

Durante su visita, Sánchez proclamó necesarios mensajes de paz y esperanza. “Que nuestros corazones se llenen de empatía, amor, perdón y respeto. Solo así, un mundo de amor y no de odio será posible. Creo en el amor de Dios y en el cambio que este amor puede hacer en nuestros corazones. ¡Un mejor mundo es posible!,” dijo la artista.

Agregó que “Las palabras no me alcanzan para manifestar todas las muestras de amor, cariño y respeto que he recibido durante esta gira de medios en mi amada República Dominicana. Qué bueno es poder tocar corazones a través del milagro y del poder de la fe, que representa mi historia de vida” expresó la soprano lírica, sobre su visita al país.

