Cantante Chris Dreams lanzará su nuevo disco “mami ven pa’ ca’ ”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante Chris Dreams, anunció este jueves el lanzamiento de un nuevo disco denominado “mami ven pa’ ca’ ”, con el que pretende deleitar a miles de sus seguidores.

Dreams, dijo que unas de las canciones que lo motivaron a incursionar en la música fue “Hasta Que Te Conocí”, de Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, quien fue un cantautor y actor mexicano.

El actor habló sobre estos temas al ser entrevistado por los comunicadores Manuel y Hermes Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Yo he dejado la música de último para cumplir con una nueva etapa para presentarme como artista, pero he sido modelo y he participado en muchos comerciales de televisión”, explicó.

Sin embargo, señaló que todo ocurre por una razón, tras aprovechar el periodo de la pandemia para impulsar varios proyectos musicales que lo catapultaron en ese género.

“Bueno ahí fue que yo que pensé, que al tener todas esas canciones que había escrito por varios años en libros y me enfoque en continuar escribiendo y grabándolo”, refirió.