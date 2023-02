Canó supera mala ejecución defensiva y lidera ofensiva de RD en Serie del Caribe

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El veterano intermedista Robinson Canó no se detuvo a pensar en la jugada que no pudo ejecutar en el primer juego de los Tigres del Licey en la Serie del Caribe y este viernes entró al terreno de juego y continúo con su camino para darle el éxito al equipo dominicano.

“El error es del jugador, no es la primera vez que me ha pasado”, dijo Canó este viernes al ser cuestionado sobre el elevado de Reynaldo Rodríguez que no pudo atrapar en el octavo inning del partido ante el los Cañeros de Mochis, de México, quienes tras esta jugada anotaron tres carreras para ganar el duelo.

El experimentado pelotero de 40 años demostró este viernes en el terreno que su mente no se estancó ante esta situación y respondió con dos imparables y una remolcada desde el segundo turno en la alineación del equipo que dirige José Offerman.

“Solo hay que voltear la página y seguir jugando; algo que he hecho por más de 20 años”, detalló sobre la manera en la que se enfoca tras un difícil.

En los dos primeros partidos de la Serie del Caribe que se disputa en Caracas, Venezuela, Canó ha sido uno de los mejores hombres a la ofensiva por los felinos dominicanos.

El oriundo de San Pedro de Macorís ha fletado tres imparables en ocho visitas al plato, acumulando con ello un promedio de bateo de .375.

Canó, quien se ha mantenido en la parte alta de la alineación ha producido dos carreras, promediando una remolcada por encuentro, siendo junto a Ramón Hernández, los únicos jugadores con al menos una empujada en los dos primeros desafíos del equipo quisqueyano.

Canó ha demostrado esa gran capacidad de hacer contacto con la pelota, misma que lo ha llevado a batear para .301 en su carrera de 17 años en las Grandes Ligas, al poner la pelota en juego en cada uno de los turnos que ha agotado, sin haber fallado por la vía del ponche.

Los Tigres dominicanos saldrán este sábado ante los Indios de Mayagüez, de Puerto Rico, a las 2:00 de la tarde, en busca de su segunda victoria en el torneo.

