Canó, Sanó y Dolis, 3 caballos que jugarán con las Estrellas Orientales

El gerente Félix Peguero dio a conocer el posible equipo de la primera semana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El equipo Estrellas Orientales tendrá un “trabuco” con varios jugadores de Grandes Ligas para el torneo otoño-invernal que inicia el 27 de octubre.

Félix Peguero, gerente general de las Estrellas, confirmó a El Nuevo Diario vía telefónica que el equipo tendrá a Robinson Canó, Migue Ángel Sanó, Rafael Dolis, además de otros peloteros importados, de dos equipos de Grandes Ligas, que más adelante anunciarán.

“He hablado con Robinson (Canó) y con el presidente de los Mets, Sandy Alderson, quien nos ha dicho que quieren que él juegue con las Estrellas entre la segunda y la tercera posición”, reveló Peguero. “Canó no nos ha dicho cuántos partidos va a jugar, pero sabemos que participará”, sostuvo.

Sobre Sanó, dijo que este es muy amigo del dirigente Fernando Tatis, y ha manifestado interés en ponerse la camiseta del equipo de la insignia verde.

“Ese manifiesto se lo ha hecho saber al dirigente Tatis (Fernando) y a la gerencia de las Estrellas. Sanó quiere trabajar en un programa que le recomendó la gerencia de Minnesota. Sobre Rafael Dolis, es agente libre y también tiene el interés de ir con nosotros, al menos en noviembre, al igual que Sanó”, explicó.

Sobre el posible equipo que pondrán en el inicio de la temporada, adelantó que esta semana tendrán una rotación definida. “Por ahora esperamos tener a Andy Otero, Radhamés Liz, Leo Crawford, Reiver Sanmartin y Jake Kalish”, explicó.

Adelantó que Evan MacLane tendrá esta temporada la misión de ser un relevista largo. “Wirfin Obispo sería nuestro cerrador titular. Domingo Acevedo tendría un rol de séptimo-octavo, al igual que Matt Pobereyko”, dijo.

En la ofensiva, puso como ejemplo al capitán Junior Lake, Sócrates Brito, Domingo Leyba, Skye Bolt, Christian Bethancourt, Elehuris Montero, Oscar González, Jeremy Peña y quizás Jeyson Guzmán inicie en el campocorto, mientras Peña termine con los Astros.

“De Amed Rosario no tenga una información concreta sobre su entrada a juego, puede que juegue; quizás sí, quizás no, no hay nada concreto, pero esperamos que venga a jugar con nosotros”, especificó Peguero. Rosario vino desde las Águilas en un cambio por Santiago Espinal.

Los números de Sanó y Dolis

Sanó, de los Mellizos de Minnesota, fue una pieza importante para las Estrellas en su más reciente coronación como equipo campeón en la Liga Dominicana, en la temporada 2018-2019, la última vez que el poderoso bateador vio acción en el torneo local.

Este año, con los Mellizos, Sanó disparó 30 jonrones y remolcó 75 carreras, en 135 juegos, de los cuales actuó en 118 de ellos como inicialista.

Dolis trabajó en 39 juegos con los Azulejos de Toronto, equipo para el cual en 32.0 entradas ponchó 39 contrarios. Tuvo récord de 2-3, con 3 juegos salvados. También lanzó en 11 juegos en Triple A, donde ponchó 14 en 11.1 entradas, al tiempo de registrar un promedio de carreras limpias permitidas de 1.59, con 5 juegos salvados.

El derecho no lanza con las Estrellas desde la temporada 2015-2016.

