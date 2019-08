Canó jonronea y los Mets logran séptima victoria al hilo

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- El dominicano Robinson Canó produjo par de carreras con un jonrón y un doble, Zack Wheeler lanzó partido de cuatro imparables a lo largo de siete innings y los Mets de Nueva York blanquearon el jueves 4-0 a los Medias Blancas de Chicago para sumar su séptima victoria en fila.

Canó conectó su cuadrangular 10 de la temporada contra Dylan Cease en la segunda entrada para poner delante a los Mets 1-0.

El venezolano Wilson Ramos también remolcó carrera para que los Mets completaran una barrida de tres encuentros sobre los Medias Blancas y se apuntaran su 13ma victoria en 17 partidos en general. Nueva York tiene su más larga racha ganadora desde que hilvanó nueve triunfos a principios de abril de 2018.

Los Medias Blancas han perdido ocho de nueve compromisos y tiene marca de 4-16 desde la pausa del Juego de Estrellas.

El dominicano Jeurys Familia logró los últimos dos outs del partido.

Por los Mets, los dominicanos Canó de 4-2 con dos anotadas y dos remolcadas, y Amed Rosario de 4-1. Por Chicago Eloy Jiménez de 3-1, Leury García de 4-1, y Welington Castillo de 3-0.

