En el año 2007, el extinto dirigente político Hatuey de Camps –de quien Juan Bosch dijera que era el más presidenciable de los perredeístas- acuñó una frase, al fragor de las internas del PLD, para llamar la atención a quien desafiaba el poder y el liderazgo mayoritario-orgánico de entonces. La frase que Hatuey usó fue “… va a saber lo que es canela fina…” para radiografiar lo que significaba tentar poder y liderazgo. Vale señalar que, aunque Hatuey de Camps no se equivocó, es de justicia subrayar que sin aquel desafío el hoy Presidente hubiese quedado fosilizado, relegado y engullido por un liderazgo que no concibe, al menos de manera lógica-natural, alternancia.

Por igual, corre por ahí una tesis que podría tener toda validez si las aguas en el PLD fruyeran limpias y cristalinas, pero sucede que después de los extremos a que se llegaron –mítines callejeros, consignas cuasi de guerra y oposición rabiosa interna-, sería ingenuo pensar o razonar que el que ahora tiene poder y liderazgo mayoritario-orgánico va a permitir o darse el lujo de que sus tropas se dispersen o corran hacia donde el que “huele” a ganador porque, y el mote no es mío, “los alitas cortas” no marcan y lo que predomina es el partido de “clientes”; lamento mucho pronosticar, sin casarme con presunción absoluta, que no será tan sencillo ni automático que eso ocurra. De modo, que la tesis de los soft, hard y pétreo, será sometida al tamiz de la comprobación en un escenario que será, como en la otrora lucha libre, de “máscara contra cabellera”.

Porque además, una de las consecuencias más absurda e insólita que parió la alharaca por la “defensa” de la Constitución -que no era más que lucha por el poder y proselitismo político-electoral, en el accionar de viejos zorros políticos- es que una franja del PLD, cónsona con esa defensa-“causa” y ganancia de percepción pública, le creó un escenario sociopolítico a la oposición que no tenía. Habría que ver qué reingeniería inventarse, desde el partido de Gobierno, para desmontar semejante falta de visión política-estratégica que ojalá no trascienda lo coyuntural-episódico.

Y no me canso de repetirlo: esa franja del PLD, coyunturalmente, perdió la perspectiva política-electoral, pues priorizó la táctica a la estrategia perdiendo de vista que una vez las aguas vuelvan a su nivel -aún soy optimista-, después de octubre 6, todos los cañones, incluidos los de esos aliados políticos-mediáticos-coyunturales de la “defensa” de la Constitución, estarán enfilados, sin piedad ni contemplación, hacia el candidato peledeísta que salga de sus primarias, y con mas encono-determinación, si resultase el que iría por cuarta vez. ¿Lo pensaron?

Por Francisco S. Cruz

Anuncios

Relacionado