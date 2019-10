Canela, Fernández, Rodríguez y Marte triunfan apertura Cero de Oro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los pedalistas Welington Canela, Jesús Marte, Frankel Rodríguez, Juana Fernández Edwin Fernández, José Frank Rodríguez y Ramón Adames se alzaron con sendas victorias en la apertura de la edición XXXII de la Copa Ciclística Cero de Oro, evento que inició con un circuito en el parque Mirador del Sur este viernes.

Canela, representante de Aero Cycling Team (ACT) se alzó con los principales peldaños en la máxima categoría en la que registró un gran tren de carrera para al final cosechar los frutos y alzarse con el éxito. el evento es organizado por la Asociación de Ciclismo del Distrito Nacional.

El miembro de la selección nacional realizó su recorrido en una hora; 54 minutos y 32 segundos, siendo secundado por Anthony Rodríguez, su compañero de equipo, Ramón Adames, de Drink Team fue tercero y Ramón Merán, de ACT cerró en cuarto.

Marte triunfo en la sub 23, ocupando Gregory Quezada el segundo puesto y Emmanuel Sepúlveda fue tercero. Frankel Rodríguez, de Inteja se llevó los palmares en la juvenil siendo el segundo puesto para Emilio Gómez, Cristopher Paulino finalizó en tercero.

Juana Fernández, de Arcoiris se apoderó del primer puesto en la categoría elite femenino al cronometrar tiempo de una hora; 13 minutos y 15 segundos, siendo el segundo puesto para Keila De Jesús, Madelín Canela cerró en tercero. En la juvenil femenino el primer puesto correspondió a Yiranda Ventura y Jessica Burgos fue segundo.

El certamen cuenta como cada año el soporte de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, entidad que siempre se ha esforzado en promover el ciclismo en el país.

Otras categorías

En otras categorías, Edwin Fernández, de ACT se alzó con los principales palmares en la Master A, ocupando Lisandro Mejía el segundo puesto y Alcides Mejía cerró en tercero. En la Master B triunfó José Frank Rodríguez, de Inteja, siendo el segundo peldaño para Obed Cabrera y Leonel García concluyó en tercero.

En la master C los lauros fueron para Ramón Adames, de Driink To Go, Ramón Corniel, de la Escuelota fue segundo y Lorenzo Faña finalizó en tercero.

En la recreativa el primer lugar fue para Carlos Diplan, de San pedro de Macorís, Manuel Martínez fue segundo y Aneudis Collado cerró en tercero. En la pre master, Juan José Gómez, de Moca se alzó con el primer puesto, Juan Carlos Peña ocupó el segundo y Steven Tamarez fue tercero.

Jornada de este sábado

La edición XXXII de la Copa Cero de Oro continuará este sábado con un circuito de ruta a efectuarse en las inmediaciones del Higuero con un circuito-ruta que comprenderá unos 100 kilómetros.

En el evento participan unos 200 pedalistas adscritos a las diferentes asociaciones de ciclismo del país.

