Cándido Simón lamenta Miriam Germán permitiera que la prisión se usara como extorsión

Por: Karina Montero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado Cándido Simón lamentó este martes que la procuradora general de la República, Miriam Germán, permitiera que la prisión se usara como extorsión para arrancar confesiones en casos de corrupción.

“En este escenario, ya en el cierre de su vida profesional, me preocupa muchísimo que Miriam haya permitido que desmantelen el nuevo modelo penitenciario. Me preocupa muchísimo que porque ella es la procuradora general de la República, supongo yo que lo es, por lo menos lo dice el decreto, haya permitido informaciones privilegiadas a algunos comunicadores para crear condiciones para presionar a los jueces a que dicten prisión preventiva posteriormente. Que haya permitido que se use la prisión como mecanismo de extorsión para arrancar confecciones”, lamentó.

Asimismo, Simón valoró la gestión de Germán Brito como íntegra, garantista y contestadora.

«Yo pienso que todavía hay tiempo y ojalá que ella pueda tomar el control de la Procuraduría General de la República y mira que decíamos en esa ocasión, esto va a terminar mal, ¿Y cómo está terminando?, implicados con 18 meses de prisión preventiva y no es así, la población está pensando que eso se cayó», expresó el jurista.

Además, exhortó al presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, que se agencie con el presidente de la República, Luis Abinader, a dar una orden para que todas las entidades públicas acaten las 82 sentencias del TC que están desacatadas, iniciando por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.