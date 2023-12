Cándido Simón aboga por orientación a «comunicadores» que dicen palabras hirientes en las redes 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El aspirante a juez del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Simón, abogó este jueves porque los comunicadores que trabajan a través de las redes sociales sean orientados de que pueden comunicar sin tener que usar palabras descompuestas.

«Yo pienso que con esos jóvenes que trabajan en las redes sociales y que dicen bastantes palabras hirientes, con ellos en vez de usted repudiarlos, empujarlos, presionar esa nueva manera de comunicación, que son nuevos paradigmas que podemos estar o no estar de acuerdo con ellos, pero en vez de repulsarlos, ayudémosles a que ellos comprenda que usted no tiene que venir a este micrófono a gritar, porque cuando usted grita no se escucha, sino a comunicarse y que pueden hacerlo bien sin tener que usar palabras descompuestas», expresó.

Al ser evaluado en las vistas públicas que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Simón señaló que el TC debería continuar «haciendo lo que venía haciendo, que es impartirles a los comunicadores cursos especializados de comunicación, fíjense que el periodista ya no dice e delincuente, dice el presunto delincuente».

Sus sugerencias al TC

El jurista aprovechó la ocasión para exponer su propuesta de «promover (a través del TC) un proyecto de ley a fin de que se reduzcan los plazos para el tribunal decidir los asuntos que se traten».

«Porque tratándose de asuntos de alta trascendencia pienso que el mecanismo de acceso al TC es muy lento, y eso se resuelve reduciendo los plazos, que sería una función del Congreso y que por las vías correspondientes se puede impulsar ese proyecto», explicó.

Agregó que considera que «tanto la Constitución de la República como la ley orgánica del TC y los procedimientos constitucionales, abren la posibilidad de que el TC tenga otras funciones, una de ellas es que yo pienso que debe incorporarse una modificación a la Ley 137-11, a fin de que el TC tenga función de control de legalidad de los proyectos de ley que tengan que ver con derechos fundamentales y garantías».

«También, yo pienso que es pertinente, y esto es una sugerencia y una recomendación que hago tal vez al propio presidente, porque es quien tiene que decidir al respecto, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que se habiliten los tribunales de primera instancia contencioso administrativo, porque la Constitución lo establece, eso descongestionaría al Tribunal Superior Administrativo para que la gente tenga más acceso al sistema de planteamiento procesal a las decisiones administrativas», resaltó.

El postulante a juez del TC, además, abogó por que se impulse un mecanismo de ejecutoriedad y eficiencia de las sentencias del TC, «porque no hace sentido que la gente vaya al TC, consiga que el TC le de la garantía y entonces, el TC no tenga un mecanismo eficiente para que se ejecuten las decisiones, porque la ejecución de las decisiones es parte del debido proceso».