Cándido Mercedes: “Gallup nunca ha fallado sus predicciones”

El Nuevo Diario, Santo Domingo.- El sociólogo y ex coordinador de Participación Ciudadana, Cándido Mercedes, afirmó este martes que la firma encuestadora Gallup nunca ha fallado en el país, al tiempo de sostener que dan pena y vergüenza las reacciones de algunos actores políticos ante los resultados de la última medición.

“No hay duda de que, en la República Dominicana, la firma encuestadora más prestigiosa y que más ha acertado de hace 35 años ha sido Gallup. En ningún momento Gallup ha fallado, con respeto a sus predicciones, y el Sr. Rafael Acevedo es una persona incuestionable”, expresó Mercedes.

Señaló que las firmas más acreditadas son las que son pagadas por los medios, Greenberg, Mark Penn y Gallup, y agregó que son las tres que cumplen con lo que establece la ley de Régimen Electoral, porque publican quien las financia y además las preguntan que fueron utilizadas en la encuesta, para verificar que no son ambiguas.

Afirmó que esta última encuesta de Gallup, fue realizada con boletas donde el entrevistado y el elector no se podían ver lo que consideró es muy profesional, al tiempo que explicó que en el país hay una guerra de encuestas, ya que son un conjunto de estudios que se hacen en poco tiempo y en espacios similares, aclarando “que no es que algunas encuestadoras no tengan competencia técnica o el expertís, lo que pasa es que no son éticas, son sicarias, mercenarias, son de quien les paga”.

La encuesta Gallup-Hoy, sitúa a Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como ganador en primera vuelta, con un 53.7 % de los votos; seguido del candidato oficialista Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que recibiría un 35.5 % de los sufragios y en tercer lugar quedaría el expresidente Leonel Fernández, y la Fuerza del Pueblo (FP) con el 8.6 % de los votos.

Cándido Mercedes manifestó además que una encuesta es un método de investigación social, es la medición de los diversos fenómenos de la sociedad o una radiografía social del momento, un elemento estadístico que se realiza con una muestra representativa de la población en general, cuando estas se hacen con rigurosidad los aciertos son efectivos.

El sociólogo se manifestó en esos términos durante una entrevista, vía telefónica en el programa radial "Tu Mañana"

