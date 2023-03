Cándido Mercedes dice caso “Calamar” indica la captura del Estado a través de la corrupción

Dice que por primera vez en RD se castiga el delito de cuello blanco

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El sociólogo Cándido Mercedes dijo estar feliz con lo que está ocurriendo en el plano judicial dominicano, al compartir que no esperaba ver, a la edad que tiene, lo que se está produciendo en el ámbito judicial, a propósito de los casos de corrupción que vinculan a exfuncionarios, señalados en los casos Antipulpo, Medusa, Coral, Coral 5 G y ahora Calamar.

Manifestó que todo esto demuestra un antes y un después y que ya la sociedad no volverá a ser igual, al precisar que toca los de hoy decidir el rumbo a seguir, porque entiende que “esta sociedad no puede volver atrás: a ese profundo grado de corrupción que teníamos con una anomia institucional”.

“Calamar te indica el elemento central de lo que se llama la captura del Estado a través de la corrupción y la cleptocracia, que es la democracia corrompida, la combinación perfecta de funcionarios bien enquistados con actores del empresariado”, explicó el sociólogo Mercedes.

Añadió que no es posible que en casos como estos, solo participe el poder público, ya que tienen que tener combinación con el sector privado y, que a esto, es lo que se le llama delito de cuello blanco.

“Captura del Estado es cómo tú violas las leyes, los procesos y los procedimientos. Hay una inobservancia institucional y eso es lo que está en Calamar, como elemento más icónico de la corrupción en República Dominicana y eso, hay que castigarlo… no importa la jerarquía económica”, dijo.

Señaló que por primera vez en el país se está castigando el delito de cuello blanco, al apuntar a los empresarios involucrados en estos casos judiciales y los millones que ya han empezado a devolver al Estado.

Sorpresas que podría traer el caso Calamar

Ante la pregunta de qué sorpresas podría traer Calamar, el cual fue declarado por el Ministerio Público como caso complejo, dijo que si esto se sigue investigando, eso podría llegar a los 50 y hasta 100 mil millones de pesos y no a RD$19 mil millones, como se ventila en la fase preliminar.

Sobre la parte en la que en el expediente se menciona al expresidente Danilo Medina, dijo que ciertamente hay que ver la fortaleza institucional que aún le falta al país, pero que no debe tenerse miedo al respecto. Puso como ejemplos los casos de Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, en donde hay expresidentes presos.

“Y no es que tenemos que meter a los expresidentes presos, pero el que la haga que la pague”, manifestó Mercedes, al añadir que la sociedad ya está en capacidad de llamar a capítulo a cualquier exmandatario.

A los que critican el expediente del caso Calamar

Con relación a quienes critican el expediente del caso Calamar, que involucra a Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas; Donald Guerrero, exministro de Hacienda; José Ramón Peralta, exministro de la Presidencia, así como a otras 19 personas más, Cándido Mercedes expresó que el mismo simboliza lo que en sociología llaman la objetividad, que no es más que todo aquello que existe, independientemente de nuestros valores, creencias, intereses e ideología

“Entonces, nadie le va a entrar a ese expediente. Fíjate que lo que están diciendo es `persecución política`, pero ¿persecución política de qué?, yo lo voy a decir como sociólogo: yo tengo acceso a 15 encuestas y todas le dan ganancia al presidente actual”, señaló, al hacer referencia a las más recientes como la de Perú, la Cid Gallup, la que dijo, coincide con las que han salido al otorgarle un 52 % al actual presidente de la República, quien le lleva más de 22 puntos al expresidente Leonel Fernández, quien es el que más se le acerca.

A quienes critican el expediente del caso Calamar, dijo que está seguro que ni siquiera lo han leído, por lo que los llamó a que se remitan a abogar para que se defienda el debido proceso y las garantías que da la Constitución.

“Que no me vengan a hablar de persecución política, ellos no son presos políticos, ellos son delincuentes políticos por lo que dice el expediente… ¡Eso es delincuencia política!”, señaló, durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., cada sábado por Entelevisión a las 9:00 de la noche.

Mercedes dijo que el expediente del caso Calamar empezó a instrumentarse en septiembre de 2021 y que esa clase política que usa el argumento de “persecución política” asume un discurso de la vieja política que se quedó estancada en el tiempo.

“Eso está mal, es que robaron hasta el latrocinio. Danilo Medina y su gente creían que el Estado dominicano era un ventorrillo de ellos y como tal lo usaron; y creían que en la sociedad dominicana eso se iba a dar en borrón y cuenta nueva, pero la sociedad no luchó para borrón y cuenta nueva, luchó para ver esto que estamos viendo: la lucha entre lo viejo y lo nuevo”, dijo

Manifestó estar de acuerdo en la defensa al derecho procesal y las garantías del debido proceso, pero que aboga para que eso se aplique en igualdad para todos, porque en prisión preventiva hay miles de presos por delitos menores.

Las malas notas de RD en el ranking de la corrupción

Previo abordar sobre el caso Calamar, Cándido Mercedes recordó que cuando leía todos los documentos que tenían que ver con República Dominicana en materia de corrupción, como los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Foro Global, Banco Mundial, Oxfam y Transparencia Internacional, todos ponían al país entre las peores naciones en materia de corrupción.

Recordó que el BID llegó a decir que en República Dominicana se perdieron en el 2018 RD$168 mil millones, equivalente al 3.8 % del PIB en ese momento; el BM, dijo que fueron 141 mil MM en el 2019; Oxfam, RD$ 141 mil millones; Foro Económico Global colocó al país en el octavo lugar en el ranking de corrupción en el mundo y el quinto en América Latina.

“En el 2018-2019 Transparencia Internacional nos puso una nota de 28, de 100; y en el ranking 137 en 180 países. Una cosa es tú leerlo y aprendértelo y, otra cosa, es tú leer todo ese entramado de corrupción tan grande… Miren, eso horroriza y te asquea”, manifestó Mercedes.

