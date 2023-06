Cándido Mercedes afirma si el PRM no lleva a Luis Abinader a las elecciones “pierde”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El sociólogo y experto en Gestión Humana, Cándido Mercedes, explicó este domingo que el presidente Luis Abinader está obligado a postularse de nuevo al cargo, al asegurar que si no lo hace, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) perderá las elecciones.

Mercedes dijo que Abinader ganaría las próximas elecciones de 2024 si se postula nuevamente y explicó que basa su afirmación en estudios que ha venido haciendo.

Manifestó que en el registro que realizó el pasado año a 23 firmas encuestadoras que hicieron 47 encuestas, comparó los resultados de las elecciones y que seguirá haciéndolo a partir de octubre, para visibilizar y evidenciar las encuestadoras mercenarias, esas que maquillan los resultados.

“Ya tengo a Mark Penn y las dos que han salido de Gallup. A mí no me preocupa quién va a ganar, Luis Abinader va a ganar las elecciones, está obligado a postularse, porque si no va, el PRM pierde”, dijo.

Señaló que no está subestimando a los demás candidatos que puedan presentarse, sin embargo, considera que ya el presidente no se pertenece, «pues hay una nueva generación que lo quiere».

Reveló que a las firmas encuestadoras que más le tiene confianza son esas las que hacen encuestas para los medios, citando a Diario Libre, RCC Media, Mark Penn y SIN.

“Esas firmas trabajan para medios, no para intereses particulares ni de partidos políticos”, agregó.

Al ser entrevistado por el periodista Rafael Núñez en el programa Reseñas, explicó que en la última encuesta de Gallup, el presidente Abinader está en un 47.7 % y coincide con la realizada por Mark Penn.

“La gente no ve el voto probable, en el voto probable Abinader se va en primera vuelta y es el voto más objetivo. Si las elecciones fueran hoy y el PRM se va con alianzas, por más chiquitas que sean, él termina en 54 % o 57 %, oye que te lo digo”, aseguró.

Talento humano y el aprendizaje de las habilidades

Mercedes sostuvo en que el talento humano y el aprendizaje de las habilidades blandas, son donde habitan las habilidades como herramientas para educar, formar, capacitar y entrenar las aptitudes, actitudes y competencias para que se alineen por un propósito con eficiencia, eficacia y calidad.

“Yo prefiero una persona con muchas habilidades blandas y no a uno que tenga un coeficiente intelectual de genio y que no tenga inteligencia blanda, porque este va a buscar el conocimiento, que es la actitud, el otro se va a creer que es mejor que todos y trabajará solo”, dijo.

Relacionado