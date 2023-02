Candidatos en Ecuador aceleran la campaña a un día del silencio electoral

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Los 61,850 candidatos inscritos para participar en las elecciones locales y los grupos que alientan el Sí y el No en el referendo del próximo domingo en Ecuador aceleraron la campaña proselitista que concluirá este jueves para dar paso al silencio electoral previo a la votación.

Las 276 formaciones inscritas para las elecciones provinciales, municipales y parroquiales ya han empezado a cerrar con todo lo que les resta la campaña electoral de 31 días, en los que han tratado de seducir a los votantes.

Unos 13 millones de ecuatorianos están facultados para elegir a 5.660 nuevas dignidades entre alcaldes (221), prefectos (23), concejales municipales urbanos y rurales (1.307) y vocales de juntas parroquiales (4.109).

También a siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), además de acoger o rechazar (Sí o No) las ocho preguntas de un referéndum impulsado por el Gobierno sobre temas de seguridad, democracia y ambiente, entre otros.

Varios candidatos adelantaron este miércoles el cierre formal de sus campañas a sabiendas de que el jueves lo hará el grueso del ejército de postulantes.

Paola Pabón, candidata a la reelección para la prefectura de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, también reflexionó sobre la importancia de la campaña, ya que según apreció, permite conocer algo más de las intimidades de la gente.

Pabón, que postula por el movimiento político Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa, recordó en declaraciones a EFE uno de sus recorridos por los sectores rurales de la jurisdicción.

“Una mujer, una abuela me decía: ‘He tenido que volver a lavar ropa ajena para mantener a mis nietos’; esa es una de las cosas más duras que he vivido” en la campaña, añadió Pabón que no dudó al afirmar que la del domingo es una elección “crucial” para los ecuatorianos porque se renovará el cuadro de autoridades locales.

ESTRATEGIAS PARA TODO GUSTO

Pero la campaña electoral en Ecuador ha dado cabida a toda clase de estrategias, una más sobrias que otras, algunas incluso salidas del tono y protegidas por el paraguas de las redes sociales.

Con recorridos a pie y en caravana de autos, concentraciones en plazas y visita a medios de comunicación, muchos candidatos han llevado al paroxismo su disposición para atraer el voto indeciso.

Como la de un candidato a la Prefectura de Manabí, Jorge Loor Zambrano, que en un set de televisión presentó una pequeña víbora (que al final se supo que era de juguete) a la que le cortó la cabeza y prometió que haría lo propio con la corrupción.

También la candidata de Guayas Mayra Montaño que repitió el “ratatatatá” de una metralleta para prometer acabar con la delincuencia o la del postulante quiteño Andrés Páez, de 56 años de edad, vestido de rapero, con gorro rojo y cadenas al pecho.

De su lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ultima los detalles y cumple con la cuenta regresiva de un cronograma que se acorta rápido.

El CNE difundió su programa “Taxi solidario”, por el cual ese gremio del transporte público de pasajeros se compromete a movilizar de forma gratuita el día de las votaciones a personas con discapacidad, tanto en el trayecto a los centros de votación como en el regreso a casa.

También promovió “Tu voto en bici”, que insta a los votantes a usar bicicletas como una contribución a la concienciación sobre el cuidado del medioambiente y el uso de ese medio de transporte sostenible.

PRESOS VOTAN EL JUEVES

Este jueves también se llevará adelante el voto en los recintos carcelarios con un total de 5.497 personas privadas de libertad inscritas para ejercer el sufragio.

De su lado, el Ministerio del Interior indicó que la fuerza policial, con 52.000 agentes, participará en las labores de seguridad externa de los recintos electorales el día de las votaciones.

Asimismo, más de 53,000 militares resguardarán la seguridad electoral dentro de los recintos de votación.

El voto es obligatorio en Ecuador para los mayores de 18 años, pero es opcional para los jóvenes de entre 16 y 18 años, así como para los adultos de más de 65 años, militares y policías.

