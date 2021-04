Candidato más votado en Perú busca acercamiento con otros partidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- El candidato presidencial de extrema izquierda Pedro Castillo, que obtuvo la más alta votación en los comicios del pasado domingo en Perú, convocó a un diálogo a los postulantes de los demás partidos políticos con miras a la segunda vuelta electoral, en la que enfrentará a Keiko Fujimori.

El postulante del partido Perú Libre anunció que decidió convocar a los demás candidatos que no pudieron pasar a la segunda vuelta para dialogar y concertar.

“Sentémonos a conversar, dejemos a un lado las posiciones partidarias” con el fin de llegar a una “concertación” política, dijo Castillo.

Desde su natal Cajamarca, el maestro de profesión les pidió que “no se dejen llevar por lo que dice, por las pantallas, los diarios, porque hay ciertos intereses (en esos medios)”, al ofrecer una rueda de prensa.

“Hay cierto temor del otro lado (el fujimorismo), porque saben que les vamos a quitar la mamadera, se acaba la planilla dorada y vamos a renunciar al sueldo vitalicio (como mandatario)”, agregó el exdirigente sindical.

TERRORISTA ES EL HAMBRE

Castillo expresó que lo primero que le han dicho es que es “terrorista”, pero apuntó que “terrorista es el hambre y la miseria”.

“Nosotros somos ronderos (guardias comunales) y no terroristas”, dijo en medio de los aplausos de sus simpatizantes, muchos de ellos integrantes de las rondas campesinas en Cajamarca.

La convocatoria de Perú Libre está dirigida también a organizaciones sociales, sindicatos, federaciones de trabajadores mineros y de la salud, así como los frentes de defensa en varias regiones del país.

Castillo dijo que este miércoles comenzará a circular la convocatoria a los partidos políticos y, por ese motivo, se dirigirá a Lima para estructurar la campaña para la segunda vuelta presidencial.

PRIMERO CON 19 % DE VOTOS

Según el conteo de votos al 97 % de actas procesadas, Castillo obtuvo 19 % de la votación, mientras que Fujimori, del partido de derecha Fuerza Popular, alcanzó 13,3 %.

“Acá se trata del país, hay que dejar de lado las diferencias políticas. En primera vuelta ha habido algunos encontrones (disputas) porque es justo en esta pugna. (Ahora), espero que nos escuchen también”, remarcó Castillo.

En su encuentro con la prensa, el candidato también mencionó algunas de sus propuestas electorales como son la austeridad y, en ese sentido, dijo que hay que exigir a la autoridad tributaria (SUNAT) que cobre las grandes deudas al Estado, así como la muerte civil a los corruptos.

CONSTITUCIÓN DEL PUEBLO

Igualmente, se refirió a la convocatoria de una Asamblea Constituyente “para elaborar la primera Constitución del pueblo” y en esa nueva carta magna establecer el “rescate” de los recursos naturales, como el gas de Camisea.

“Es necesario que nuestros hijos no tengan un futuro incierto. Yo he luchado, nadie pagó mis estudios, a mí nadie me mantiene, al igual que a ustedes”, acotó Castillo.

Además, el postulante anunció que impulsará la “segunda reforma agraria”, con presupuesto para los agricultores, y que bajen los sueldos de congresistas y ministros a la mitad para darles esos recursos a las familias necesitadas.

El partido de Castillo será la primera fuerza política en el nuevo Congreso, que asumirá en julio próximo, con alrededor de 30 legisladores, de un total de 130, mientras que el fujimorismo tendrá unos 24 representantes.