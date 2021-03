Candidato alcaldía NYC visita dominicanos Alto Manhattan y desglosa su programa,

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El candidato demócrata a la alcaldía de esta ciudad, Eric Adams, visitó la comunidad dominicana residente en el Alto Manhattan para desglosar su programa de gobierno y tener un intercambio de opinión con políticos, comunitarios, profesionales, periodistas y ciudadanos comunes, entre otros.

Invitado por el concejal dominicano Ydanis Rodríguez, con motivo de la Independencia de la RD, y a la vez dirige el movimiento “Latinos con Eric Adams”, el candidato planteó entre otras cosas: “Ustedes no lograron la independencia en su país para venir hacer dependiente en Estados Unidos”.

“Hemos vistos por muchos años que los recursos no llegan a las comunidades; el secreto de poder depende de las agencias; ustedes pagan impuestos y está supuesto a recibir los servicios de las agencias, pero en vez de recibirlos son golpeados”.

“Ustedes abren restaurantes, sin embargo, la ciudad a través de las agencias lo vive hostigando; mandan los niños a las escuelas y el 65 % no reciben el avance académico que necesitan; viene el Covid-19 y llegan las vacunas, pero no llegan a esta comunidad porque no está hecha para que lleguen”.

“La ciudad invierte millones y millones en anuncios, sin embargo, ninguno de los medios locales como los de ustedes, tienen accesibilidad al dinero en esos anuncios”.

“Todo terminará cuando Eric Adams sea alcalde de NYC. Ustedes no están conmigo, soy quien está con ustedes. Sé lo que es trabajar duro para sobrevivir en esta ciudad, lavé platos en restaurantes”, afirmó.

“Voy a enfrentar a todos los que están corriendo, ¿dónde estaban cuando cerraban los negocios?; ¿cuándo los niños no han sido educados?; ¿dónde los niños que no hablan inglés, que son el 40% que van a las escuelas y no han tenido los recursos?, se preguntó”.

“No deberían presentarse a la escena y actuar como si estuvieran todo el tiempo en ese lugar; cuando el Covid-19 le dio a la ciudad, no me fui, distribuí 150 mil cajas de comidas y algunos de los candidatos se fueron”, señaló.

“Las personas trabajan 12 y 15 horas por el futuro de sus hijos, ellos no quieren que se desbarate el departamento de policía, ellos quieren que haga su trabajo; que el departamento de sanidad limpie las calles; que las personas mayores pobres reciban las atenciones igualmente que las de los vecindarios ricos”, sentenció.

“Estoy listo para dirigir y con ustedes voy a ganar, ustedes son las piezas perdidas en elecciones como esta. No voy a perder con ustedes, voy a ganar con ustedes. No soy un amigo nuevo, soy de ustedes, y es tiempo que venga un alcalde donde la gente desde City Hall”, concluyó Adams, recibiendo un aplauso prolongado.

La actividad se efectuó en el restaurant “Cocina Taller, ubicado en el 416 W. de la calle 203 en el Alto manhattan. Asistieron los presidentes de la Asociación de Bodegueros de los USA, Francisco Marte; y de la Cámara de Comercio de Washington Heights, Eleazar Bueno.

Asimismo, de la Asociación de Bares, Restaurantes del estado de NY, Jeffrey García; del círculo de locutores, German Batista; de Agenda Dominicana, Félix Jerez; la líder comunitaria Miosotis Muñoz y el doctor Michelén, entre otros.