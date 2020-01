Candidato alcalde Julio Encarnación asegura PRD recuperará plaza de SDN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a alcalde de Santo Domingo Norte por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Julio Encarnación, dijo que paso a paso y con un gran trabajo de acción e integración de los perredeístas de Santo Domingo Norte están consolidando la mayoría necesaria para que el 16 de febrero el PRD vuelva a dirigir los destinos del palacio municipal.

Sostuvo que el PRD tomará las calles para ganar ampliamente en las elecciones municipales de febrero y en mayo contribuir para que Gonzalo Castillo se convierta en presidente de la República.

“En este jueves victorioso para el perredeísmo, barrio por barrio y residencial por residencial, comunidad, por comunidad Santo Domingo Norte, volverá a honrar la denominación de Guardia Imperial del PRD con que la bautizó nuestro líder José Francisco Peña Gómez, este pujante municipio”, dijo Julio Encarnación al agradecer el respaldo que dio la población durante el acto.

Expuso que “el honor y la dignidad del pueblo perredeísta de Santo Domingo Norte y el vigoroso liderazgo de las y los candidatos del PRD, gente comprometida con su pueblo, nos garantizan un triunfo arrollador ahora en febrero, con nuestra propuesta municipal y en mayo con el candidato de la sangre nueva, Gonzalo Castillo”.

Con la presencia de cientos de líderes del PRD, Encarnación explicó que es un dirigente político que creció en Santo Domingo Norte, al tiempo que dijo que pese a que fue electo diputado en varias ocasiones, nunca se ha mudado de su municipio, debido a que tiene un compromiso inquebrantable con esta demarcación, lo que demostrará desde el cabildo municipal, con un trabajo comprometido y al servicio de la gente.

“He sido un dirigente político comprometido con el Santo Domingo Norte que me vio nacer, del que nunca me he mudado y al que serviré desde el Ayuntamiento municipal, mediante una gestión al servicio de la gente, como nos dejó por legado, José Francisco Peña Gómez”, explicó.

Municipio en centro cultural

Durante el acto, Encarnación abordó los principales ejes de su proyecto de gobierno municipal, que incluye, entre otros aspectos, la seguridad ciudadana, amplio apoyo a la cultura, un destino ecoturístico diverso y competitivo.

El dirigente político indicó que a través de la cultura y ecoturismo se podrían generar cientos de empleos directos e indirectos.

Precisó que contempla construir tres centros culturales en todo el municipio para darles participación a los jóvenes, donde construiría un amplio parqueo, varios restaurantes y una fábrica para artesanos cuya producción estaría destinada para la venta a los turistas que visitan esta localidad.

Encarnación añadió que aprovechará los recursos naturales y centros históricos y culturales del municipio para hacer un espacio de atractivos turísticos, desarrollo urbanístico y ordenamiento, en la que se involucre a los micros y pequeños empresarios, para que instalen sus negocios y contribuya con el dinamismo de la economía en la demarcación completa.

“En mi plan de gobierno municipal también contemplo darle la verdadera función a los agentes municipales, que están para velar por el cuidado y protección a las personas y el patrimonio de la ciudad, no para maltratarlos”, subrayó.

Durante el acto habló el presidente del PRD, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien ponderó la carrera política de Julio Encarnación y su compromiso social con su municipio.

“Julio Encarnación es un dirigente político probado, que es de ustedes y ganará ampliamente las próximas elecciones municipales de febrero y garantizará el triunfo de Gonzalo Castillo, en mayo”, expuso.

En el encuentro estuvieron presentes además de Miguel Vargas y Julio Encarnación, Peggy Carbal viuda Peña Gómez, presidenta en funciones, Rafael “Fiquito” Vásquez, secretario de organización, Altagracita Tavárez, secretaria de asuntos municipales, los candidatos a diputados, Virgilio “Sport” Meran, Irvin Portorreal, Amancia de la Cruz, los candidatos a Regidores, Loren Girón Villa, Aneudy Rodríguez, Suna Martinez, Geovanny Bruno, entre otros.

