Candidato a senador por Monte Plata denuncia hospitales están abarrotados de dengue

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA. – El candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Monte Plata, Rafael González, denunció este viernes que los centros públicos y privados están abarrotados de pacientes con dengue, enfermedad que, según dijo, está ganando la batalla en esta provincia.

El líder político manifestó que en Monte Plata no se está mirando ninguna actividad de control efectivo en los lugares donde están los brotes y que el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud no han hecho ningún operativo que permita controlar la enfermedad.

«Hacer operativos para abatir los puntos de criaderos de mosquitos, no lo hemos visto, hacer operativos de entrega de cloro, no líquido, sino granulado para el control efectivo del mosquito que produce el dengue, solamente estamos siendo manejadores de la crisis de salud, pero no estamos haciendo operativos preventivos», aseguró.

González afirmó que los hospitales de Monte Plata han retrocedido en los últimos años, citando al Ángel Contreras, el cual, dijo, dejó de hacer tomografías, a pesar de haber recibido un tomógrafo a principios del gobierno del presidente Luis Abinader, y que hoy, hay que trasladar a los pacientes al Distrito Nacional y otras provincias del país.

También señaló que el hospital de Yamasá hacía un promedio de 128 cirugías y hoy no hace 7.

Ponderó que el Ministerio de Salud Pública y el SNS deben establecer un programa de control de propagación del mosquito, yendo abatir los criaderos en los patios, con la participación de los ayuntamientos, señalando que el control de basura es primordial para controlar la enfermedad.

Además de las fumigaciones, «a pesar de que no controlan el mosquito porque este dura de 8 a 12 horas para hacerse adulto», por lo que, «la fumigación sin el control de criaderos no es suficiente».

El candidato senatorial insistió en que este Gobierno ha retrocedido el servicio de salud pública en los últimos 20 años.

González propuso que se haga una alianza entre las comunidades, los ayuntamientos y los mecanismos de controles del estado, basado en el conocimiento epidemiológico que tienen la Dirección Provincial de Salud y el SNS, de manera que todos participen en una jornada de control del vector de esta enfermedad.

«Vamos a sumarnos todos a voltear todas las cántaras que crían, sacar los plástico que contengan agua , a clorificar las afluentes que se viven cuando llueve», concluyó.