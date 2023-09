Candidato a senador Juan Hubieres denuncia hay una supuesta mafia en el transporte escolar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El candidato a senador en Monte Plata por la Fuerza del Pueblo, Movimiento Rebelde y partidos aliados, Juan Hubieres, manifestó que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene conocimiento sobre una denuncia de 2500 millones de pesos para alquilar guaguas que no califican por su estructura para transportar niños, cuyos choferes supuestamente no han sido entrenados y que, además, se le están entregando a terceras personas, que en su mayoría no son propietarios de esos vehículos.

«Hablar de 2500 millones de pesos para entregárselo a una mafia, eso es robo presidente, eso no es un gobierno serio y alquilar a terceros para que salgan a alquilar a 150, 170 y 200 mil pesos…ustedes el gobierno se la van a pagar a 300 y eso es una doble estafa, eso no es un gobierno ni honesto ni serio», explicó el líder del Movimiento Rebelde mediante un comunicado de prensa.

El candidato a senador por Monte Plata manifestó que las guaguas para transporte escolar se construyen especialmente para niños, no para inventar en medio de una campaña política para beneficiar amigos y secundarios, de manera que se hagan multimillonarios con el dinero del pueblo.

«Es inventando que están como con los apagones «, advirtió Hubieres, al pedir al Gobierno decirle cuántas guaguas del transporte escolar hay en la circunscripción No 3 del Gran Santo Domingo, en San Luis y cuantas hay en la circunscripción No 1, en Los Praditos, Cristo Rey, y otras demarcaciones de clase media y pobre, aunque afirmó el transporte es para todos los niños.

El líder político señaló que en el municipio Yamasá, el sector magisterial tendrá que irse al paro por el mal estado de los caminos que llevan a los centros educativos, además, que en El Bombón de Bayaguana, lo que hay son escuelas móviles, que no sirven, y que en Mata Santiago, lo que hay es un centro que tienen años reclamando y que desde el Gobierno no encuentran cómo repararlas.

Sostuvo que el 87% de las escuelas de Monte Plata no tienen agua potable ni siquiera sucia, mientras hay «cuarto» para hacer a un supuesto grupo de mafiosos más ricos.

Dijo que quienes lucharon en marcha verde y otras protestas pidiendo transparencia, hoy lo están haciendo peor.

Finalmente, Juan Hubieres llamó al Gobierno a alquilar las guaguas a los que son propietarios de esos vehículos y que de los 300 mil pesos si hay que dar un 10% 0 un 20% se lo van a dar pero, que no pongan a uno que de los 300 va a dar 150 o 170 a otros para robarse lo otro.