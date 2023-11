Candidato a regidor por FP presenta su novedosa propuesta «semáforos de agua»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El candidato a regidor por la Fuerza del Pueblo por la circunscripción uno del Distrito Nacional, Rafael Gutiérrez (a) Guti, presentó una novedosa propuesta para proteger a los ciudadanos en las calles, en los momentos vulnerables producto de lluvias.

Se trata de semáforos de agua. Según mostró en un video en su cuenta en la red social Instagram, constaría de tres colores (verde, amarillo y rojo), los cuales ayudarían a los ciudadanos a tomar una buena decisión antes de entrar el vehículo en el que circule en zonas o carreteras con mucha agua.

«Señores, en lo que se resuelve el problema del drenaje pluvial, ¿Por qué no empezamos a implementar soluciones que han funcionado en otros países?», inició diciendo el político, a modo de introducción.

«Imagínate que te topas con una calle inundada y piensas que puedes pasar por ahí, pero cuando no funciona te arrepientes y deseas pasar por otra ruta, con los semáforos de agua no tendrás que dejar esa decisión al azar, iniciando por el color verde, que quiere indicar que no hay riesgo y que es seguro para un automóvil como este pasar por ese lugar; tenemos el amarillo, que es un peligro moderado que podría afectar a un vehículo como este, pero que puede ser recomendable para una camioneta y para una yipeta pasar por ahí; y el rojo señores, eso significa que no se metan, porque van a tener problema», explicó el candidato.

«Con este plan, lo que estoy buscando es protegerte en los momentos más vulnerables, por eso, queremos tener una ciudad mucho más segura, así que vamos sin parar·, afirmó.

Pese a presentar su proyecto, Gutiérrez sostuvo que el problema del drenaje pluvial debe ser resuelto.

Su propuesta fue presentada días después de que las lluvias inundaran al Distrito Nacional.