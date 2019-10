Candidato a regidor dice SDE no puede hablar de desarrollo sin un plan municipal de reciclaje

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a regidor por la circunscripción uno de Santo Domingo Este del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Pablo Román, dijo hoy que su municipio no puede hablar de desarrollo cuando no existe un plan municipal de reciclaje.

“En Santo Domingo Este no se recicla, ni siquiera hay baldes de basura para el tema de reciclaje, no hay puntos de reciclaje y un municipio como el de nosotros no puede hablar de desarrollo cuando no existe un plan municipal de reciclaje”, expuso el joven político mientras era entrevistado para Hablemos de Política que produce Kelvin Faña para El Nuevo Diario TV.

Román indicó que uno de sus proyectos es la Sala Capitular ciudadana que tiene la finalidad de que una vez al mes, una de las sesiones del ayuntamiento se realice en un sector del municipio para establecer un foro en donde las autoridades escuchen las precariedades de los diferentes sectores de la demarcación.

El dirigente político precisó que esta iniciativa también persigue que los munícipes puedan conocer los miembros de el Concejo de Regidores y tener un contacto directo con las autoridades municipales.

El aspirante a regidor manifestó que de llegar a la Sala Capitular pretende incentivar a que las sesiones sean trasmitidas en vivo a toda la municipalidad a través de las redes sociales, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de ver que proponen, que realizan y aprueban los miembros del Concejo.

Román expresó que “uno de los principales problemas de la actual gestión es que el honorable Concejo de Regidores no sesiona y yo creo que debe de sesionar regularmente y la ciudadanía debe tener la oportunidad de ver que hacen los regidores”.

