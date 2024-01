Candidato a regidor de OD cuestiona transparencia en Alcaldía de SDN

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a regidor por el partido Opción Democrática (OD) en el municipio Santo Domingo Norte (SDN), Jorge Leyba, cuestionó este jueves la transparencia del Ayuntamiento de dicho municipio, dirigido por Carlos Guzmán, al denunciar que no están procesando las solicitudes realizadas a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública de ese cabildo.

En ese sentido, Leyba asegura que es una «falacia» la transparencia que afirman tener las autoridades locales.

El político señaló que durante más de un mes ha acudido a la mencionada oficina, en busca de información sobre las ordenanzas y resoluciones emitidas por el Concejo de Regidores en los años 2021, 2022 y 2023, sin obtener resultados a pesar de haber buscado en la página oficial del Ayuntamiento.

Agregó que esta situación es grave, ya que sugiere que los regidores de ese Ayuntamiento no están cumpliendo con sus responsabilidades, tanto en términos normativos como de fiscalización. Expresó que «si no transmiten las reuniones del Concejo de Regidores y no podemos acceder a las resoluciones, ¿cómo sabremos lo que se decide allí?, se están tomando decisiones a nuestras espaldas y no quieren que nos enteremos», destacando la gravedad de violar el derecho a la información pública en estas instituciones.

Finalmente, el joven político instó a la Alcaldía a transparentar y modernizar su gestión, transmitiendo en vivo las reuniones del Concejo y publicando las ordenanzas y resoluciones en la página web, permitiendo que toda la población supervise el trabajo de esta y las futuras administraciones.