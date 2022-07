Candidato a presidente del PRM en DN aboga por buenas relaciones entre partido y Gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El candidato a presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Distrito Nacional, ingeniero Greymer De Peña, afirmó que es de vital importancia que se fortalezcan las relaciones Partido-Gobierno para garantizar la permanencia en el poder más allá del 2024 del presidente Luis Abinader.

El candidato aseguró que con su elección como presidente del PRM en el Distrito, los perremeistas pueden estar seguros que se fortalecerá el Cambio, mediante una relación cercana entre el partido y el Gobierno.

“Nuestro desempeño político es la mejor carta de presentación, nuestra historia habla por nosotros, nuestra trayectoria e impronta política están ahí, por más de 11 años consecutivos tuvimos el privilegio de ser presidente de la JRD en la capital, gestión que hasta el día de hoy ha sido histórica, fruto de las transformaciones y logros que obtuvimos, una historia de lucha y trabajo que precisamente es la que nos permite oficialicemos nuestra candidatura”, afirmó De Peña.

El candidato a dirigir el PRM en el Distrito Nacional, realizó el lanzamiento de sus aspiraciones, donde asistieron cientos de cuadros y dirigentes políticos de las diferentes zonas de las tres circunscripciones que componen el mapa político del Distrito Nacional y que es impulsado por la corriente para el crecimiento partidario denominada “Fortaleciendo El Cambio”.

“Quiero ser presidente del PRM en la capital para encabezar un gran esfuerzo colectivo, un esfuerzo que transforme de fondo el accionar de nuestro partido, conocemos la capital, hemos recorrido palmo a palmo cada rincón por muchos años, me he preparado a conciencia para esta tarea, y he aprendido de mis errores lo que ha reforzado mis convicciones”, afirmó Greymer De Peña.

De Peña, dijo estar convencido que en este proceso de restructuración prevalecerá la unidad y respeto interno, que con sus aspiraciones solo busca promover mayor atención y dedicación para fortalecer el Cambio, sin mirar atrás.

Manifestó también, que ha decidido aportar sus esfuerzos y dedicación para mediante la participación de todas y todos los perremeistas capitaleños, llevar a cabo una ola de respaldo y fortalecimiento para el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y que por demás, los dominicanos están convencidos de que debe seguir dirigiendo los destinos de la nación por cuatro años más.

