Candidato a diputado dice más del 80% de los del Gobierno son «popis»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por la Circunscripción 2 del Distrito Nacional, Yunior De Jesús, consideró que más del 80% de los que componen el tren gubernamental son personas “popis” que no le dan prioridad a las necesidades de la juventud y la sociedad en general.

En ese sentido, el dirigente político y pastor comentó que ha sido «llamado a ser luz en medio de las tinieblas», ya que en el Congreso Nacional hay una acreencia de gente buena, que por lo menos trate de llevar principios a la sociedad dominicana.

“De eso está carente nuestro Congreso Nacional, por esa misma razón nosotros hemos decidido incursionar en la política con una candidatura a diputado, para nosotros tratar de llevar cambios al Congreso Nacional a favor de nuestra nación y de una juventud de nuestros barrios que está desamparada, a una juventud que se ha negado escalafonar en las distintas áreas”, comentó.

“Nosotros estamos para ir al Congreso Nacional a hacer la diferencia y no convertirnos en uno más del montón”, declaró al ser entrevistado por el abogado Leonardo Suero en el programa “Políticas Nuevas”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

De Jesús aseguró que la mayoría de los diputados no están haciendo nada en favor de sus demarcaciones, debido a que solo se han enfocado en aprobar préstamos, que al final desconoce en que son invertidos.

“Lo único que ellos hacen es aprobar y aprobar muchos préstamos, que al final no se sabe a dónde van esos recursos”, apuntó.

Durante el diálogo, el también líder religioso informó que su candidatura es la única reservada por el PRD de cara a las próximas contiendas electorales.

Asimismo, garantizó que tiene una gran aceptación en el Distrito Nacional, ya que su servicio social no se limita solo a la política, debido a que desde hace muchos años ha venido supliendo necesidades en los diversos sectores populares.

