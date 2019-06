Candidato a diputado dice en RD hay sistema político viejo que no aporta cambios al país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a diputado de la circunscripción dos del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tony Guevara, aseguró que en la República Dominicana hay un sistema político viejo que no buscan ni aportan cambios al país.

Entrevistado por Edhoarda Andújar y Kelvin Ortiz para El Nuevo Diario A.M., que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV, el aspirante a una curul en el Congreso explicó que “los actores políticos que dirigen los partidos no hacen nada, son más vago que otra cosa, son vagos porque son viejos que se han acostumbrado con 20 y 30 años en las posiciones y no buscan cambios que hagan de este país algo mejor cada día”.

Consideró que en el país se tiene un sistema político viejo y no por la edad, sino por el tiempo que tienen en las posiciones, los cuales a su entender, se rezagan y no permiten que suban jóvenes a ocupar esas posiciones, porque se resisten al cambio generacional.

El dirigente peledeísta expuso que en un país que se llame democrático no se puede hablar de reservas de candidaturas, al tiempo que precisó que en una nación democrática los legisladores no pueden crear y establecer leyes para su propio beneficio.

Con relación a la dirigencia de los diferentes partidos del sistema, afirmó que las mismas se encuentran secuestradas e imposibilitan a los jóvenes aspirar libremente, los cuales son usados solamente para levantar las manos, además de bonches y fiestas.

“El PLD no tiene dirección, es un partido que tienen más de 20 años con la misma autoridades…, esta dirigencia se encuentra incluso fuera de ley, no se puede esperar algo positivo de una dirección como esa”, señaló el aspirante a una curul ante el Congreso Nacional.

Subrayó que la gran crítica debe hacérsela la juventud dominicana que se acostumbran a ese tipo de comportamientos y no le reclaman a las direcciones de sus respectivos partidos una verdadera participación en los diferentes estamentos de la política nacional.

