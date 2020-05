Candidato a diputado del PRD sugiere cierre definitivo del vertedero de Duquesa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exregidor y candidato a diputado César Cabrera sugirió el cierre definitivo del vertedero de Duquesa, utilizar el área que no está ocupada,llamar a licitación para un nuevo relleno sanitario con la participación de compañías nacionales y extranjeras con experiencia en la construcción y manejo de este tipo de proyectos.

Cabrera, quien aspira a una diputación por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la Circunscripción Tres del Distrito Nacional, planteó que la compañía ganadora del concurso debe comprometerse a recuperar el viejo vertedero, espacio que consideró el de mayor contaminación en el país y, posiblemente, en la región.

Opinó que como los ayuntamientos no tienen recursos para el manejo del relleno sanitario, ya que solo reciben menos del 2% del Presupuesto General, el Estado dominicano debería asumir el pago de la disposición final de los desechos sólidos.

“Con parches no vamos a resolver este problema; no sabemos cuánto dinero se ha gastado en esta crisis y no podemos seguir desperdiciando recursos en ese barril sin fondo llamado Duquesa. Debemos aprender a planificar”, exhortó.

Historia de Duquesa

Cabrera refirió que los terrenos de Duquesa fueron solicitados al presidente Joaquín Balaguer durante la administración perredeísta que encabezó Rafael (Fello) Suberví Bonilla, y el Ayuntamiento del Distrito Nacional firmó un contrato de usufructo a 30 años con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Explicó que el proyecto se inició en el año 1997 con la ayuda del Gobierno de Japón, para una vida útil de 20 años, y mediante contrato pasó a ser administrado por la empresa Doansa, propiedad de William Castellanos, que afirma manejó Duquesa con criterio técnico.

Añadió que en el año 2002 con la división de la Distrito Nacional Duquesa quedó en él municipio Santo Doningo Norte, y para el 2007 era notorio el deterioro, con más de 8 millones de toneladas de basura a cielo abierto.

Recuerda que cuando llegó al Ayuntamiento en el 2010, como vocero del bloque del PRD inició junto a otros regidores una jornada para que el Gobierno nacional interviniera el vertedero, lo cual no fue posible y Duquesa finalmente colapsó a causa del mal manejo sin ningún criterio técnico, por lo que hoy reposan más de 25 millones de toneladas de basura a cielo abierto.

Finalmente, dijo que el proyecto de Ley General de Residuos Sólidos depositado en el Congreso Nacional, tiene sin duda buenas Intenciones y aspectos positivos, pero entiende que debe ser mejorado, por lo cual prometió emplear toda su energía para lograrlo.

