Candidato a diputado busca priorizar salud en SDE; propone farmacias gratuitas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo por la Circunscripción #1 de Santo Domingo Este, Wilkin de León, subrayó la urgente necesidad de abordar el tema de la salud en su municipio, expresando su compromiso de impulsar diversas iniciativas en esa área una vez llegue a la Cámara de Diputados.

De León, quien también es presidente de la Fundación FUPRODCO, señaló que tiene planes concretos para establecer farmacias que provean medicamentos de forma gratuita a aquellos que los necesiten y no puedan costearlos.

“Las boticas populares hacen su trabajo, pero falta mucha medicina y lo que le llega es prácticamente lo que todo el mundo puede comprar y no debe ser así, al contrario, debe ser de la que no puedan comprar porque el que tiene dinero no va a ir a una botica”, añadió.

De León fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Miguel Días, en el programa «Enfrentados», transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, así como en los espacios televisivos de Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

El candidato resaltó la gran demanda de medicamentos mensualmente en Santo Domingo Este, mencionando que su fundación realiza entregas de hasta un millón de pesos en fármacos cada mes para ayudar a la comunidad.

Además, De León subrayó la importancia de analizar y reorientar los proyectos de salud existentes en el país para adaptarlos a las reales necesidades de la población.

También destacó la presencia considerable de personas con presuntas enfermedades mentales que deambulan por las calles de Santo Domingo Este, proponiendo la necesidad de rescatarlas y llevarlas a centros de atención psiquiátrica o de rehabilitación.

Enfatizó que aunque tiene múltiples planes para su municipio, la salud debe ser priorizada para fomentar el progreso en educación y desarrollo.

En cuanto a sus aspiraciones políticas, De León enfatizó que su entrada en la política no estaba planeada, ya que durante años ha trabajado en su comunidad, apoyando a quienes más lo necesitan en diversos aspectos, sin embargo, debido a la demanda de la población, que está cansada de políticos que no cumplen sus promesas, ha decidido postularse.

“Los políticos nos han quedado mal y el mismo pueblo nos ha dicho el que debes aspirar eres tú, ya nosotros no vamos a apoyar a nadie que no seas tú, en ti es que confiamos, por tanto ya hemos decidido dar el paso y ya hemos ganado las encuestas”, acotó.

De León enfatizó que un verdadero líder comunitario no solo ayuda a las personas por conveniencia o afiliación partidista, ya que no se trata de un intercambio.

Manifestó su compromiso de trabajar de manera diferente a la política tradicional, aportando verdaderas soluciones a su comunidad y al país en general.