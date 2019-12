Candidata a diputada Yangüela dice de llegar a CD luchará por los niños y mujeres

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La candidata a diputada por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, Yira Yangüela, dijo que de llegar hasta la Cámara de Diputados contribuirá con la creación de leyes que protejan a los niños, adolescentes y mujeres en el país.

La política, hizo el señalamiento durante el lanzamiento oficial de su candidatura para ocupar una curul en el Congreso de la República, al tiempo, que explicó del poco apoyo que reciben los dominicanos en especial lo de su comunidad.

“En mi caminar como instructora de Zumba conocí cada barrio y comunidad, lo que despertó en mí participar para contribuir a la creación de leyes que protejan a nuestros niños, adolescentes y mujeres”, enfatizó Yangüela bajo el eslogan “Juntos marcaremos la diferencia”.

En ese sentido, durante su alocución ante los residentes de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional sostuvo que:

“Quiero ser protagonista en el proceso de cambio de nuestra sociedad. Siempre me quejaba, y un día en mí interior me dije: ¿Qué estás haciendo para aportar y ayudar? Por eso me presento ante ustedes como candidata a diputada”.

Agregó entre aplausos que este proyecto se lo entrega a Dios, y “le pido que derrame su gracia sobre todos nosotros para tener la oportunidad de llevar alegría, esperanza y tranquilidad a todos ustedes”.

Extendió una invitación a los ciudadanos para que apoyen su proyecto político, el cual definió como un plan con el que busca contribuir a la nación.

