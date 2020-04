Candidata a diputada por la FP solicita al Gobierno más atención para adultos mayores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La candidata a diputada por el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo, Marisol Ramírez, exhortó este miércoles al Gobierno a prestar mayor atención a los adultos mayores, quienes, según afirmó, representan el 9.7% de la población nacional y en la actualidad solo se distribuyen raciones alimenticias al 0.09% frente al estado de emergencia producto de la pandemia del COVID-19.

La abogada Marisol Ramírez, candidata por la circunscripción No.1 del Distrito Nacional, dijo que recibe informaciones a diario de la situación que presentan varias personas que en la actualidad no pueden trabajar, y además enfrentan el problema adicional de buscar alimentos para sus padres que son adultos mayores.

Destacó que muchas estilistas que no están trabajando por el coronavirus no pueden alimentar y proporcionar medicamento a sus padres ya que el subsidio actual que reciben del Gobierno dentro del programa “Quédate en Casa” no alcanza para cubrir los gastos de su familia y progenitores.

Según la candidata a diputada, de acuerdo a un estudio presentado por la Oficina Nacional de Estadística, la población dominicana con más de 60 años es de 986,428 personas, representando el 9.7%, sin embargo el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape)informó que distribuye por día 9,614 raciones alimenticias, lo que solo cubre un 0.09% de esa clase.

Ramírez entiende que los envejecientes son las personas más vulnerables ante el coronavirus, no solo por ser los más propensos al virus, sino porque, según afirma, es la clase más olvidada en la sociedad dominicana.

Consideró que es responsabilidad del Gobierno garantizar los servicios de salud, alimentación y vivienda a los envejecientes que viven en condiciones muy precarias.

Dentro de su propuesta como candidata, Marisol sostiene un plan de trabajo que incluye en otros puntos, velar por el bienestar de quienes considera“memoria de los pueblos, como son los abuelos”.

Anuncios

Relacionado