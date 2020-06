Servia Iris Familia dice promoverá instalación JCE y oficinas consulares en EE.UU.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CONNECTICUT. – Servia Iris Familia, candidata a diputada del exterior por la circunscripción uno, se comprometió este martes a promover la instalación de una representación de la Junta Central Electoral dominicana en los estados donde no exista para que los trámites personales que se realizan en esa entidad sean menos traumáticos y económicos para los criollos residentes en Estados Unidos.

De igual manera, dijo que abogará por la instalación de una delegación consular en los estados donde estos no existan porque entiende que si hay dominicanos en cada uno de ellos porque hacerle la vida difícil teniendo que trasladarse a lugares remotos y existiendo la cantidad suficiente de vicecónsul que pueden perfectamente ser encargados de esas delegaciones.

Explicó que el dominicano en el exterior aporta miles de millones de dólares al Producto Interno Bruto y que por lo tanto se le debe dar un mejor tratamiento y facilitarle la vida con la instalación de esas dos dependencias oficiales.

La aspirante a diputada del exterior por la circunscripción uno aseguró que no promete nada que no podrá cumplir y mucho menos realizará promesas de cosas que no necesite la comunidad porque su agenda legislativa será fruto del consenso en cada una de las comunidades que representará a partir del 16 de agosto del 2020 cuando alcance la diputación de ultramar de la primera circunscripción.

Dijo que como fruto de sus treinta años residiendo en los Estados Unidos, conoce a profundidad las necesidades de los dominicanos en esta unión y es por eso que entiende que se necesitan acciones que viabilicen el diario vivir de los nacionales dominicanos.

Entiende que el Estado de Connecticut necesita que entre en operación una línea aérea que implemente vuelos de ida y vuelta a la República Dominicana desde ese Estado de forma directa y explica que para lograr eso se cuenta con el material humano que generaría rentabilidad en sus operaciones por lo que una posible línea aérea aquí haría la vida más fácil a los dominicanos residentes en esta parte de la unión americana.

“Esas son algunas de las cosas que queremos impulsar como legisladoras, no le voy a decir que lo vamos hacer todo, si no que vamos a luchar juntos y para eso se necesita que Luis Abinader gane la presidencia porque un diputado solo no puede hacer muchas cosas, por lo que sería ideal que el próximo presidente de todos los dominicanos obtenga la mayoría de los senadores y diputados para que, podamos emprender acciones en beneficio de sus representados”, sentenció Familia.

Llamó a los dominicanos en el exterior para que desde ahora y hasta el 5 de julio, enfrascarse en una labor de contacto con sus familiares residentes en Santo Domingo, apoyarlo logísticamente para que salgan a votar y darle una bofetada sin mano al presente gobierno que a su juicio viene traficando con la miseria del pueblo dominicano.

“Necesitamos un gobierno de inclusión, que tenga visión de Estado, no un presidente que diga “yo te doy”, cuando ese dinero no es de su propiedad, eso es del dinero de los impuestos y es por eso que necesitamos un gobierno diferente, los dominicanos lo merecemos”, enfatizó la aspirante a legisladora.

Anuncios

Relacionado