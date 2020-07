Candidata a diputada del PRM  por SDE denuncia sustracción de votos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La candidata a diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción número uno del municipio Santo Domingo Este (SDE), Anny Mambrú, denunció este viernes ante la Junta Central Electoral (JCE) que luego de tener mayoría de los votos para lograr la diputación en tercer lugar, de manera sorpresiva les faltan más de 120 por lo que pide reconteo de las urnas.

Mambrú aseguró que tiene todas las actas en donde la dan ganadora en un tercer lugar, con más de 120 votos de diferencia, por lo que pidió justicia ante la JCE. Mambrú expresó que el delegado del PRM ante la Junta le había reportado ventaja sobre su contrincante más cercana y le aseguró que era una virtual ganadora.

“Acudimos a esta contienda electoral con el firme propósito de convertirnos en dignos representantes del municipio Santo Domingo Este. He resultado favorecida, los números así lo indican, y no permitiremos que la voluntad del pueblo, expresada en las urnas, sea retorcida”, dijo Mambrú.

Pidió mesura a los demás candidatos y a que nadie se declare ganador cuando en realidad no ha sido favorecido en las urnas. “Doy gracias a los munícipes que se inclinaron por aceptar nuestras propuestas de campaña para hacer un mejor municipio”, afirmó Mambrú.

Anny Mambrú es una reconocida profesional de la medicina con una especialidad en gastroenterología, que la califican como una permanente activista social que defiende y se ha mantenido del lado de las mejores causas que van en beneficio del país y de forma especial de los más desposeídos.

En la JCE, recinto que está ubicada en el sector la Isabelita, donde Mambrú ofreció la denuncia, también denunciaron sustracción de votos otros candidatos a Diputados por la C. No. 1, tal es el caso del Leo Calderón que en el colegio parroquial, mesa 1002, donde ejerció su voto, no aparece, puesto que la acta se reportó en cero.

