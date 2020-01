Candidata a Alcaldesa del PRSC en SDO denuncia le destruyen su propaganda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La candidata a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Amerfi Cáceres, denunció que grupos de individuos al servicio del gobierno local le están destruyendo en las últimas horas vallas y quitando afiches en diferentes zonas del municipio.

“Teníamos varias vallas pequeñas en la avenida Los Beisbolistas y la Prolongación 27 de Febrero y este fin de semana fueron destruida y hoy un grupo de hombres al servicio de la reelección del alcalde saliente están retirando nuestros afiches en distintos barrios de SDO, en un evidente estado de desesperación ante el ascenso de nuestra candidatura”, expresó Amerfi Cáceres.

“Mientras me quitan la propaganda, dejan las de otros; es un abuso incalificable. No quieren ningún tipo de oposición. No les basta con los miles de millones de pesos que están gastando en promoción de sus candidatos. No quieren que tengamos ni siquiera una propaganda mínima, quienes les adversamos en esta contienda electoral”, agregó Cáceres.

“Las encuestas están augurando la derrota del candidato del gobierno y nuestra victoria el 16 de Febrero. El Palacio está muy disgustado con los resultados de encuestas en el SDO. Es por ello que están atacando nuestra propaganda.

Anuncios

Relacionado