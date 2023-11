Cancillería y PGR califican de falso y manipulado el informe de ONU sobre Jean Alain

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, fijaron su posición este viernes sobre el informe de un grupo de la ONU, que calificó como arbitraria la prisión en contra del procurador Jean Alain Rodríguez.

Álvarez y Reynoso calificaron dicho informe de «falso y manipulado». El canciller dijo que el mismo no llega ni siquiera a «un adefesio jurídico».

«Señores, este escrito no puede siquiera ser considerado, como gusta decir a los abogados, “un adefesio jurídico”; el documento trata de ser una manipulación de la naturaleza del Grupo de Trabajo y de las características de su opinión, pero es tan burdo, que no pasa de hipérboles mal intencionadas envueltas en una solemnidad fatua y pueril. Estamos seguros de que un buen profesor de derecho lo hubiera reprobado», sostuvo el ministro, al referirse al «»Documento para abogados y expertos en relaciones internacionales».

Aseguró que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria «no tiene capacidad alguna para emitir sentencia, como sí puede, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero tampoco tiene el Grupo de Trabajo competencia alguna para ni siquiera emitir un dictamen, atributo que sí tiene el Comité de Derechos Humanos, dictamen que no es de cumplimiento obligatorio por los Estados parte en el tratado».

De su lado, Reynoso sostuvo que es «absolutamente falso el argumento que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, ha sido objeto de persecución por su participación en la investigación del caso Odebrecht».

Agregó que «aunque el citado Grupo de Trabajo lamenta que República Dominicana no haya dado respuesta a los argumentos de Rodríguez Sánchez dentro del plazo, resulta que el país pidió una prórroga a la que tenía derecho conforme al procedimiento establecido, pero la misma, en un hecho poco común, nos fue negada».

«Pese a lo antes expuesto, la respuesta se remitió dentro del plazo solicitado al que teníamos derecho. De todas maneras, es evidente que el Grupo trabajó hace referencia al documento remitido por el Ministerio Público», dijo.

La procuradora adjunta agregó que en ese orden, el Grupo de Trabajo comete el yerro procesal de ofrecer credibilidad a los argumentos del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, por no haber sido respondidos oportunamente. No obstante, en el mismo documento valora lo que alega no haber recibido y como es sabido, una instancia no puede ser inadmisible por extemporánea y admisible al mismo tiempo».

«Esto evidencia un sesgo y una ligereza preocupante, al mostrar que estaría dando por ciertas decenas de falsedades, amparado sólo en argumentos sin pruebas ni fundamentos, lo cual es inaceptable en cualquier organismo cuyas decisiones sean o no vinculantes», indicó.

«El Grupo de Trabajo, en su viciada opinión, examina los méritos de la medida impuesta al acusado Rodríguez Sánchez, olvidando que en República Dominicana los jueces son independientes y que para poder jurídicamente cuestionar una decisión de los órganos de justicia, un imputado debe agotar primero todos los procesos internos, lo que no ha pasado en el caso en cuestión, por lo que esa opinión, constituye una grave intromisión que atenta contra la independencia del Poder Judicial de República Dominicana», enfatizó.