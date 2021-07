Canciller entiende RD debe aprovechar los aportes de EE.UU. y China

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, consideró que la respuesta sencilla es aprovechar lo que cada potencia tiene y puede aportar, generando el menor ruido posible dentro del conflicto que existe entre las dos potencias, al referirse a las relaciones de República Dominicana con China o Estados Unidos.

“Cada una tiene beneficios particulares que pueden ofrecer, cada una tiene una gran cultura, un gran desarrollo, un gran empuje y ambas son las potencias que están definiendo el siglo XXI, esa es una realidad. Pero a la misma vez nosotros estamos insertados geográficamente en un lugar muy específico”, manifestó Álvarez.

El funcionario destacó del apoyo de la República Popular China para que el mundo en general tuviese acceso a la vacuna como un bien público global, como es el caso de la República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader y el Gabinete de Salud, presidido por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, decidieron que la salud del pueblo dominicano está por encima de toda consideración y que el interés nacional en ese momento dictaba que se tenía que hacer todo lo necesario para acceder a esa vacuna y así sucedió.

“Nosotros tenemos una relación especial con Estados Unidos”, puntualizó el funcionario.

En el ámbito local, el funcionario cito que el país desarrolla importantes políticas para fomentar las exportaciones, destacándose la zona Norte como eje fundamental.

“Hoy en día para nosotros el norte es el mejor interés del país, eso es lo que guía nuestra política, nuestras decisiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, siguiendo el programa de políticas exterior que está basado en nuestra Constitución, las leyes dominicanas y los tratados que el país ha asumido”, dijo.

Sobre el Puerto de Manzanillo, señaló que uno de los objetivos principales del Programa de Políticas Exteriores es la promoción de las exportaciones dominicanas, la atracción de inversión extranjera, por lo que el Gobierno Dominicano está abierto a través de las licitaciones que se están abriendo a recibir ofertas de todas partes del mundo.

Destacó el rol de la Zona Franca de Santiago como un modelo a seguir del país, debido a que están ubicadas empresas importantísimas, empresas internacionales.

Al resaltar la gestión de Capex, Centro de Innovación y Capacitación Profesional, Álvarez refirió las empresas de las industrias santiagueras, que también son un modelo y puso como ejemplo la exportación de uno de los principales rubros, el tabaco.

Uno de los temas que más preocupa, es el tema haitiano y la relación del Gobierno Dominicano con su homólogo, al considerar que la Republica Dominicana no puede desvincularse de la situación de crisis que atraviesa Haití, independientemente de las circunstancias, Álvarez indico que, aunque la comunidad internacional se puede cansar de Haití, “nosotros no. No tenemos alternativa”, puntualizó.

Consideró que lo que se debe hacer es tratar es generar a nivel internacional mayor conciencia a los problemas que enfrenta la hermana nación de Haití.

