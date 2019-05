Cáncer de mama tiene detección tardía debido a desinformación de pacientes

En entrevista con EFE, el doctor Santiago Sherwell, cirujano mastólogo, señaló que se estima que más de la mitad de las pacientes tienen una “falta de información acerca de la gravedad de este problema”.

Además, dijo, existe una falta de cultura de las mujeres sobre la revisión y detección temprana.

Esto, aunado a una falta de programas de diagnóstico como la mastografía y el tamizaje, llevan a que el cáncer de mama sea la principal causa de muerte en las mujeres mayores de 25 años.

En México, detalló el experto, se presentan 20.000 casos nuevos anualmente, la mayoría son en etapas avanzadas “cuando la vida de la mujer ya está en riesgo”.

Sherwell, quien es miembro de la American Society of Breast Surgeons y de la Sociedad Mexicana de Mastología, aseveró que la mejor manera de llegar a un diagnóstico oportuno es la mastografía.

Sin embargo, los mitos que rodean a este estudio también representan una barrera.

Muchas mujeres, manifestó el experto, consideran que al no haber casos previos en la familia no corren el riesgo de padecer la enfermedad y es por ello que no se hacen el estudio.

Además, el dolor que muchas de ellas manifiestan sentir durante la realización de la mastografía también frenan a las mujeres para que se realicen la misma.

No obstante, afirmó Sherwell, “si bien es cierto que puede causar molestia, esta es pasajera y 99,1 % de las pacientes queda sin dolor”.

Otro de los mitos es que la radiación que se produce durante el estudio es causa de cáncer, lo cual no es cierto ya que los equipos de mastografía que existen “emiten una radiación sumamente baja, por lo que no causan ningún daño al organismo”.

También, aseguró, no existe evidencia de que la compresión pueda “activar” las células cancerígenas; mientras que las mujeres con implantes mamarios también deben realizarlas anualmente a partir de los 40 años.

El experto exaltó la importancia de la autoexploración, de la cual dijo no existe una sola forma “correcta” de realizarla.

Sin embargo, dijo que es recomendable que esta inicie a los 18 años, se debe realizar cada mes tras terminar el periodo menstrual que es cuando los senos tienen menor inflamación.

La mujer debe colocarse frente a un espejo, poner las manos en la cintura y luego detrás de la cabeza y observar que las mamas sean del mismo tamaño, que se desplacen de manera simétrica y que no haya hundimiento.

Además, deben poner una mano en la nuca y revisar con la otra la mama, y viceversa, aunque Sherwell indicó que lo más importante es que la mujer se conozca.

“Eso es fundamental, que cada una sepa cómo están conformadas las mamas. Y si encuentran una bolita o cualquier otra anormalidad, acudan de manera inmediata a su médico”, aseveró.

Del mismo modo, señaló que la mujer debe estar consciente respecto a los factores de riesgo, los cuales son el género, la edad, pues a mayor edad existe mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

También el consumo de alcohol y de tabaco, además de la obesidad, pueden llevar a padecer este tipo de cáncer.

Asimismo, las mujeres que tienen pocos hijos y no dieron mucho tiempo el pecho a sus bebés, tienen mayor riesgo de sufrir este padecimiento.

En casos excepcionales, haber estado expuesta a la radiación en la infancia debido a otros tipos de cáncer y tener la mutación del gen BRCA1 y BRCA2 son también factores de riesgo.

Con la finalidad de generar conciencia sobre esta problemática, la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) y la empresa Top Care Store se sumaron a la iniciativa Rosa Total.

Dicha iniciativa realiza entre el 20 y el 26 de mayo actividades, talleres y mastografías gratuitas en la explanada del Museo Soumaya.

“Es un problema grave de salud y sino sumamos esfuerzos en esta lucha, el cáncer nos seguirá ganando la batalla”, finalizó el también vocero de Top Care Store.