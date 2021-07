Cancelan fiesta de Ala Jazá tras declaraciones sobre Johnny Ventura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que el intérprete de merengue urbano, Ala Jazá, se vio en el candelero tras emitir declaraciones sobre el merenguero Johnny Ventura luego de su fallecimiento, usuarios de distintas redes sociales sostuvieron que la manera en la que se expresó sobre la muerte del artista no fue la más respetuosa, e inclusive apuntaron que su carrera musical se había “enterrado”.

Pues tal parece que las predicciones de los internautas se han hecho realidad, pues un local de entretenimiento ubicado en la provincia Santiago de los Caballeros, al norte del país, ha cancelado una presentación artística que tenía el mambero pautada para este próximo domingo.

A través de su cuenta de Instagram, el establecimiento que figura bajo el nombre de Andy Ranch, solo se limitó a publicar este viernes una fotografía del evento con la palabra “pospuesto” en medio del póster promocional, sin señalar las razones por las cuales la fiesta ya no se llevará a cabo.

Asimismo, procedieron a deshabilitar los comentarios de la publicación.

LO QUE DIJO ALA JAZÁ

Luego de que la tarde del miércoles se diera a conocer públicamente que el merenguero Johnny Ventura falleció de muerte súbita a la edad de 81 años, el artista de merengue Ala Jazá, se refirió a la muerte del “Caballo Mayor”, como también se le conoce al cantante, asegurando que nunca apoyó el género y que le dieran “banda” con el tema.

“Ahorita se arma un chisme que Ala Jazá es un indolente del género, cuál género si estos tigueres nunca han apoyado este género”, dijo el cantante de merengue.

Tras el comentario, los usuarios de distintas redes sociales sostuvieron que la manera en la que Alá Jazá se expresó sobre la muerte de Johnny Ventura no fue la más respetuosa.

“Suéltenme en banda, no me busquen la boca a mí, tu sabe que yo le suelto lo que va…Don Johnny que Dios lo tenga en la gloria, todo bien no hay problema, pero yo no puedo amargarme la vida ahora”, expresó en su video en vivo.

DISCULPAS

El comentario de Ala Jazá causó gran disgusto en la opinión pública, lo que motivó al merenguero a externar disculpas, argumentando que lo sacaron de contexto y que simplemente no le sale hacerle un popurrí al legendario merenguero.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram el merenguero urbano dijo que mientras estaba en un video en vivio, le informaron de la muerte de Ventura y le pidieron que le haga un popurrí y él respondió que ya le hizo uno a Fernando Villalona.

“Yo le dije que no porque para el gusto los colores y si no me sale un popurrí a él o un homenaje, no me sale porque yo hago las cosas de corazón”, expresó Ala Jazá.

El cantante expresó que le pusieron “morbo” a sus declaraciones y aprovechó para disculparse con los que sintieron ofendidos.

