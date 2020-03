Cancelan empleada INAIPI luego anuncio DM de medidas para garantizar empleos por Covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un día después de que el presidente Danilo Medina anunciara una serie de medidas con el objetivo de garantizar los empleos a raíz de la crisis por el Covid-19, una empleada del del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) fue desvinculada de esa entidad.

Una carta enviada a este medio señala que Mercedes Jaqueline Estévez Martínez, quien, hasta este miércoles, laboraba como asistente en la Subdirección de Seguimiento Gestión Operativa y Territorial, fue despedida de esa institución, sin que, hasta el momento, se conozca el motivo.

El referido documento señala que la institución esta amparada en el artículo 94 de la ley 41-08 de Función Pública.

Ricardo Pichardo, encargado del departamento de Comunicaciones, manifestó a este medio que “esa decisión no se tomó de ayer para acá, no podemos ventilar en específica, porque es una decisión administrativa, no hay ninguna razón de mal comportamiento ni nada”.

El empleado de Inaipi alegó que previo al despido de Estévez Martínez, la entidad se comunicó con el Ministerio de Administración Pública (MAP), quienes indicaron que la única forma de que la la decisión fuera ilegal es si la empleada estuviese en estado de gestación; de licencia o fuera de carrera administrativa.

“No tenía ninguna de estas tres, además es una asistente del área administrativa, sus funciones no tenían nada que ver con los servicios CAIPI y CAFI (dependencias de Inaipi)”, concluyó Pichardo.

Anuncios

Relacionado