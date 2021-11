Canal 4RD presenta programación especial por el 177 aniversario de la Constitución

Comparte esta noticia

EL NUEVO DDIARIO, SANTO DOMINGO.– Al conmemorarse este 6 de noviembre el 177 aniversario de la Constitución Dominicana, el Canal 4RD de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) ha preparado una programación especial en honor a este día.

Bajo la conducción de Roberto Monclús, Wendy Mora y Alex Santiago, esta programación contará con entrevistas, reportajes y transmisiones en vivo desde San Cristóbal, abarcando todo lo cultural, político y social que presenta esta provincia para el país

La gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla, destacó que los actos de este sábado 6 de noviembre iniciarán a las 8:00 AM hasta las 7:00 PM, incluyendo desfiles, inauguraciones, entre otras actividades.

“Hemos preparado una programación que iniciará a las 8:00 de la mañana con la rendición de honores a la Constitución en la Plaza los Constituyentes, luego pasaremos a la parroquia Nuestra Señora de la Consolación para el tedeum. Mientras que, en la tarde, estaremos inaugurando la remodelación de la UASD San Cristóbal, la remodelación de la planta de tratamiento de desechos sólidos y otras actividades”, dijo Casilla en una entrevista para el programa “Esta Mañana”, del canal 4RD.

La programación especial de canal 4RD continuará con la transmisión en vivo desde San Cristóbal de su noticiero vespertino a las 12:30 del mediodía.

Además, se realizarán entrevistas a personalidades del ayuntamiento, artesanos e historiadores, quienes compartirán datos históricos, culturales, sociales y políticos de la comunidad.

La Constitución dominicana fue promulgada el 6 de noviembre de 1844. Está estructurada en 15 títulos, precedidos de un preámbulo. Sus subdivisiones son los capítulos, secciones hasta el detalle de los 277 artículos y 20 disposiciones. Cada artículo tiene su propia denominación o epígrafe.

A través de los años la Constitución ha sido objetivo de varias reformas constitucionales, pero la más significativa de todas ha sido la del 2010.

Félix Tena, encargado de la Unidad de Análisis Constitucional de la Procuraduría General de la República, explicó que “la constitución del año 2010 es un proyecto de nación que prevé una transformación prácticamente total del Estado Dominicano con innumerables proyectos posibles de lo que debe ser el futuro del país”.

En ese sentido, dijo que “a once años de su promulgación grandes contenidos no han podido ser impulsados de forma efectiva. Por lo que se hace necesario en el país asumir un compromiso de Estado para asegurar que esos aspectos constitucionales que no se han podido desarrollar se pueden regular de manera apropiada a través de la ley”.

