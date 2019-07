Canadá cuenta con 17 jugadores NBA en su preselección para el Mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Canadá ha anunciado el grupo de jugadores invitados para asistir al “training camp” de preparación para el Mundial de China. La preselección, en la cual hay un total de 29 jugadores, se incluye a 17 que forman parte actualmente de la NBA.

Los miembros de la competición norteamericana son: Nickeil Alexander-Walker (New Orleans Pelicans), R.J. Barrett (New York Knicks), Khem Birch (Orlando Magic), Chris Boucher (Toronto Raptors), Dillon Brooks (Memphis Grizzlies), Brandon Clark (Memphis Grizzlies), Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Cory Joseph (Sacramento Kings), Mfiondu Kabengele (Los Angeles Clippers), Trey Lyles (San Antonio Spurs), Jamal Murray (Denver Nuggets), Kelly Olynyk (Miami Heat), Dwight Powell (Dallas Mavericks), Marial Shayok (Philadelphia 76ers), Nik Stauskas (Cleveland Cavaliers) y Tristan Thompson (Cleveland Cavaliers).

“Que nos pidan que representemos al país es un gran honor y estamos realmente entusiasmados con el grupo de atletas que hemos invitado al training camp del próximo mes en Toronto. Estos deportistas demuestran la profundidad del talento que tenemos ahora en nuestro país. Nos preparemos para enfrentar el gran desafía del Mundial”, comenta Rowan Barrett, general manager de la selección canadiense.

Nick Nurse será el dirigente

Como se anunció hace un mes, Canadá no solo contará con un nutrido grupo de jugadores de buen nivel, sino que estos estarán dirigidos por el entrenador que ha llevado a los Raptors Toronto hasta el anillo de la última campaña: Nick Nurse.

Ahora el reto de este técnico nacido en Iowa hace 52 años es conducir a la selección canadiense hasta los Juegos Olímpicos de Tokyo en 2020. Para hacerlo realidad debe conseguir que Canadá concluya el torneo mundialista entre los siete primeros.

Sin Wiggins

Canadá llegará a China con un gran equipo, pero también con una importante ausencia: Andrew Wiggins. El alero de Minnesota Timberwolves no ha expuesto un motivo por el cual no aparezca en la lista, aunque parece claro que si no está en ella es por decisión propia.

En cualquier caso, el grupo que han formado en Canadá, el cual cuenta con jugadores experimentados que desarrollan sus carreras en Europa además de los NBA, es notable como para realizar un buen campeonato.

Ausentes en el mundial desde 2010

Con esta participación en 2019 Canadá regresa a un mundial tras no estar en uno desde que lo hiciese en 2010. Para conseguir estar en China hubo de disputar la clasificación de las américas, en la cual concluyó primero del grupo F con un balance de 10-2. El gran momento que vive el baloncesto canadiense se explica con el hecho de que hasta 36 jugadores han participado en las seis ventanas que ha habido para que se jugasen los encuentros de clasificación.

Anuncios

Relacionado