Canadá controla su propio destino del Grupo C después de vencer a Colombia

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX .- Canadá comenzó su viaje por el Clásico Mundial de Béisbol 2023 abriéndose paso a golpes hacia la victoria, empatando el récord de carreras en un solo juego de entonces (18). Demostró el martes por la tarde que también puede ganar gracias a su lanzamiento, ya que Canadá prevaleció contra Colombia, 5-0 , en el Chase Field. La victoria los coloca a una victoria de avanzar fuera del juego de grupo por primera vez en cinco intentos en el Clásico.

“Al entrar en el torneo, sabíamos que teníamos que ganar tres juegos para garantizar que seguiríamos adelante”, dijo el manager Ernie Whitt antes del juego. “Está justo sobre la mesa; hacemos eso, vamos hacia adelante”.

Cal Quantrill y Mitch Bratt, los abridores de Canadá en los primeros dos juegos, no pudieron escapar de la primera entrada en cada una de sus salidas. Noah Skirrow, lanzando su primer juego con ‘Canada’ en el pecho, fue la presencia tranquilizadora que necesitaba el personal, entregando cinco marcos de blanqueada dominantes.

El derecho ponchó a cinco y permitió solo dos hits y una base por bolas, marcando un par de dobles jugadas en momentos cruciales.

La juventud ha estado sirviendo bien a los canadienses durante su paso por Phoenix. Ocho jugadores en la lista se ubican entre los 30 mejores prospectos de MLB Pipeline para sus respectivas organizaciones, por mucho la mayor cantidad de cualquier equipo en el Clásico 2023.

Bo Naylor ( prospecto No. 4 de los Guardians , No. 64 en general) abrió el marcador con un sencillo productor en el cuarto, antes de que Owen Caissie ( prospecto No. 13 de los Cachorros ) cortara un golpe en el campo opuesto que anotó una carrera en el octavo. La guinda del pastel vino del prospecto No. 14 de los Azulejos, Otto López , quien golpeó una bola colgante para un jonrón de tres carreras entre el jardín izquierdo y central en el noveno para sellar la victoria.

Canadá pudo reconstruir la ofensiva suficiente a pesar de dejar 12 corredores en base y perder al All-Star Freddie Freeman temprano con lo que se consideró una «lesión en la parte inferior del cuerpo».

A pesar de la derrota, Colombia aún tiene camino a los cuartos de final. Terminarán el juego del Grupo C contra el Equipo de EE. UU. (2-1) el miércoles a las 10 p. Canadá se enfrenta a México a las 3 pm el miércoles en FS2, a una victoria de ganar un boleto a Miami.

