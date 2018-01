Campeonato Latinoamericano de Golf regresa a RD en 2019

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Santo Domingo.- La República Dominicana será sede de uno de los eventos más importantes de América Latina de Golf como lo es el Latin América Amateur Championship (LAAC), que se jugará entre el 17 al 30 de enero de 2019 en los campos de Casa de Campo.

La información fue dada a conocer hoy, luego de iniciar las primeras rondas de juego del torneo que este 2018 tiene como sede a Santiago de Chile.

En esa capital se encuentran Carlos Elmudesi, vicepresidente de Fedogolf; Robert Birtel, director de golf de Casa de Campo. Además de los representantes de la Royal and Ancient (R&A), The United States Golf Association (USGA), y The Masters Tournament.

El LAAC regresa al ‘diente de perro’, de Casa de Campo, en La Romana, tal cual sucedió en el año 2016.

“Para nosotros es un verdadero honor que los organizadores del LAAC tomen en cuenta a nuestro país como sede para un evento de tanta trascendencia para América Latina para los jugares amateurs”, resaltó el presidente de Fedogolf, Rafael Villalona.

Por su parte, Elmúdesi aseguró que llevar el LAAC a Casa de Campo por segunda vez da oportunidad a jóvenes golfistas del país de sentir el fervor del torneo más de cerca.

“En Chile hay jugadores que no pueden venir por la distancia, pero en el país ellos tendrán el torneo de cerca y podrán ver qué tienen que hacer ellos para mejorar y poder llegar al torneo”, observó Elmúdesi.

En la cuarta versión que se está celebrando en Chile, el país tiene a cuatro jugadores, cifra récord fuera del país.

El mayor atractivo del LAAC es el premio para el ganador, un cupo para jugar el Masters en abril próximo, así como a otros grandes premios mundiales.

