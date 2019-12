Campeona dominicana Dyana Vargas confiada en retener corona

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La campeona dominicana y de la UBF, Dyana Vargas, de Sabana Iglesia, afirmó que está confiada en retener el cinturón pluma del país, el cual expondrá ante la capitaleña Diana García, en la pelea estelar de la cartelera que será montada esta noche (viernes), en Santiago.

La peleadora de la Sierra, habló a sus seguidores durante el pesaje realizado al mediodía de jueves en el mismo lugar de la cartelera, la discoteca New Monte Bar, donde afirmó que se encuentra bien preparada para el combate.

Cuando le mencionaron la diferencia física en favor de su rival, sonriendo dijo que no lo es en realidad, su preparación y confianza, compensarán en el ring la misma, luce muy confiada en retener la corona.

Mientras que la capitaleña Diana García, apuntó que llega a Santiago bien preparada y con las condiciones necesarias para llevarse el cinturón.

La cartelera es completada por los estelares, en 147 libras, a 6 asaltos, Isaac Pérez ante el General de los Santos; las siguientes son a 4 rounds, en 122 lbs, Yeimy Mejía vs Yordaniel Calderón; en 118lbs, Adrian Morel vs Samuel Contreras y en 130lbs, Jean Batistas vs Jovanny Durán.

Otros combates a 4 asaltos, en las 125 libras se medirán, Jorge Abel Santana vs Héctor Manuel Nivar, mientras que en las 140 lbs y los mismos actos, se enfrentarán, Windry David Martínez vs Eddy Manuel Jiménez.

