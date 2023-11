Campeón olímpico de boxeo, Félix Díaz, impresionado con dormitorios y área de recreación Juegos Escolares

EL NUEVO DIARIO, BARAHONA.- Como impresionante y algo nunca antes visto, cataloga el campeón olímpico Félix Díaz, el área de recreación, los dormitorios con aires acondicionados y las máquinas de bateo instalados en el complejo olímpico de esta ciudad de Barahona, en que se celebran actualmente los X Juegos Escolares Deportivos Nacionales con la participación de más de 3,500 atletas provenientes de todo el territorio nacional.

Díaz, medallista de oro en boxeo en los Juegos de Beijing 2008, realizó un recorrido por las instalaciones ubicadas en el referido centro deportivo, destacando la organización y el nivel competitivo que reinan en la décima versión de este certamen, el cual tiene como sede principal a la provincia Barahona y como subsedes a San Juan, Azua y Bahoruco (Neyba).

“El lugar de alojamiento está muy bueno, muy equipado y muy detallado. Fue sin dudas lo que más me llamó la atención y que bueno que está así porque un atleta que no duerme bien, no puede rendir en la competencia”, manifestó el boxeador, quien agregó que “este dormitorio no tiene nada que envidiarle a unos Juegos Centroamericanos”.

El reconocido púgil, nativo de Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte, estará como supervisor del torneo de boxeo de los Juegos Escolares que se celebrará en San Juan De La Maguana y que forma parte de la programación conformada por 19 disciplinas deportivas en este evento.

“Estos Juegos Escolares sirven como una plataforma para ver los atletas y rescatar nuevos talentos, no solo de las provincias sureñas, sino del país completo. No está de mal que de estos juegos salgan una próxima Bethania (De la Cruz), un próximo Félix Sánchez, un próximo Luisito, un próximo Félix Díaz”, afirmó el boxeador olímpico.

Para Díaz, único dominicano en la historia con una medalla de oro olímpica en boxeo, primer atleta nacido y criado en el país con una presea dorada y segundo atleta con una medalla olímpica en su disciplina, luego de que el peleador romanense Pedro Julio Nolásco, conquistara un metal de bronce en Los Ángeles 1984, estos sirven para mostrar la cantidad de talentosos niños y adolescentes que tienen los centros educativos en el país.

Además del alojamiento, el medallista dijo que le causó buena impresión el comedor instalado para asistir a los miles de estudiantes que ven acción en esta “fiesta del deporte nacional escolar”; así como las obras remozadas para el desarrollo de estos juegos como los baños del polideportivo y el estadio olímpico, incluyendo la pista de atletismo.

Díaz se une a otras leyendas del deporte dominicano como los medallistas olímpicos Félix Sánchez, Marileidy Paulino, Luguelin Santos, Gabriel Mercedes y Luisito Pie, los cuales han mostrado su apoyo y respaldo irrestricto a estos Juegos Escolares Barahona 2023, que son organizados por el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), que dirige Alberto Rodríguez Mella.