(VIDEO) Campazzo no juega por lesión y los Nuggets caen pese a los 50 puntos de Jokic

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Los Denver Nuggets sumaron este domingo a su segunda derrota consecutiva tras caer ante los Sacramento Kings (119-114) en un partido en el que se salió Nikola Jokic (50 puntos, su mayor anotación en la NBA) y en el que no jugó Facundo Campazzo por molestias en la rodilla derecha.

El base argentino se lesionó el jueves en el partido que los Nuggets perdieron ante Los Angeles Lakers (114-93) cuando se retiró de la cancha tras haber disputado solo dos minutos.

La participación de Campazzo en el partido de hoy figuraba entre interrogantes y finalmente fue descartado por los Nuggets antes de que comenzara el duelo frente a los Kings, aunque se le pudo ver en el banquillo durante el encuentro animando a sus compañeros.

🃏 50 POINTS 🃏

THE best big man in the game.#NikolaJokic #NBAAllStar pic.twitter.com/cYCOTUNA75

— Denver Nuggets (@nuggets) February 7, 2021