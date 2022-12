Campañas mediáticas contra la UASD: El Estado debe respetar a la UASD

¿Por qué se pretende hablar de la corrupción en la UASD en el periodo de Iván Grullón Fernández? ¿Por qué no se habla de corrupción para el periodo 2018-2022? ¿Por qué no se habla de corrupción ahora en el actual momento desde que se eligió a este nuevo rector? El Dr. Iván Grullón Fernández fue rector de la UASD en el periodo 2014-2018 y la Doctora Emma Polanco Melo (primera mujer Rectora en la UASD en toda su historia, desde sus orígenes en 1538, al ser fundada por la orden sacerdotal católica de los Dominicos como Universidad Santo Tomas de Aquino) fue la rectora en el periodo 2018-2022. Se plantea, en la reseña de la SIN, como de un manejo inadecuado de más de 32,000 millones de pesos en el periodo 2014-2017, es decir, en tres años de la gestión como rector de Iván Grullón.

La cifra esta manejada aparentemente para llamar la atención a quien se informe con los reportajes de la SIN, por las redes o la televisión. ¿Por qué ahora y no antes se preocupó la SIN en hablar de esa auditoría? ¿Qué se pretende ahora contra la UASD? En la época que vivimos es difícil destruir la imagen de una persona como Doña Emma, más sobre todo porque se trata de una mujer en la época del feminismo, pese a los tantos feminicidios que se cometen.

Además, ella supo recuperar la imagen de la UASD y los medios cesaron la campaña mediática contra la UASD, pero ahora no es una mujer la que dirige la Primada de América, aunque no sería contra el actual rector la campaña, pero sí parece ser una campaña contra la UASD. No sabemos quién ordenaría esa auditoría, ni cuando se hizo, ni revisamos la fecha y ni vimos con atención todo lo que dice, se habla entre otras cosas del economato y al parecer se habla la falta de registro de títulos de activos de la UASD, si se trata de esto último: ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué se pretende con ello? Hoy día oímos hablar de las APPs, es decir, las Alianzas Público-Privadas. No sabemos si se trata de destruir a la UASD como universidad autónoma, pública y popular o de que se trata.

Nuestra Alma Mater tiene su historia, su prestigio y su honor y tiene dolientes, pese a todo el discurso mediático que se ha instrumentado contra ella por casi 4 décadas, desde que el Fondo Monetario Internacional impuso su modelo de capitalismo salvaje y neoliberal en la economía y la política que condujo a la eclosión de la globalización a que dio pábulo la revolución tecnológica. Sólo durante la gestión de la ex-rectora Dra. Emma Polanco Melo cesó la campaña mediática, porque tenía tanta autoridad para la gobernanza en la UASD, lo que contribuía a que fuera invulnerable para plumíferos y los parleros mediáticos, además de mujer y la primera mujer en llegar a la rectoría de la UASD*. Fue una rectora que hasta llegó a impresionarnos a los universitarios y supo cohesionar muy bien su equipo con su esfuerzo propio. Sin embargo, al final de su periodo hubo conatos de campaña mediática anti-UASD con supuesto racismo de una profesora contra una alumna y con la denuncia y al parecer sanciones por Medio Ambiente por el supuesto daño de nidales de unas aves. Ahora bien, el ex-ministro Jorge Mera debió pensar en la posible zoonosis que pudieran afectar a los estudiantes con las aves cerca.

Quien escribe ha repetido en los últimos días algo que dijo en los días anteriores para elegir las autoridades. El Consejo Universitario tiene que actuar como un organismo donde se practique la democracia, es decir, manejarse democráticamente, ya que debe resolutar tomando en cuenta la voluntad de la mayoría de sus miembros y respetando a la minoría que pueda disentir. El Consejo Universitario debe ser presidido por el rector, pero no tiene que aprobarse siempre lo diga o plantee el rector, puede una mayoría expresar una opinión contraria a la del presidente del CU o estar de acuerdo con él

El Consejo Universitario debe pronunciarse sobre la divulgación de esta reseña de la cadena de noticias denominada SIN y el contenido de la misma, ya que de no hacerlo la misma puede tener consecuencias graves para la Primada de América. Alguien debe convocar en lo inmediato para una reunión urgente, ya sea el rector o cualquier otro miembro del CU que lo convoque. Ese podría ser el único tema de agenda.

*Curiosamente el 22 de marzo del 2018, Gerda Weterndop Restrepo, fue elegida rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Fue elegida por primera vez una mujer en esa universidad de Colombia. Esa es la principal universidad de ese país, como lo es la UASD aquí.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

