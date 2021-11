Camilo recibe críticas tras referirse a su bebe usando el lenguaje inclusivo en los Latín Grammy

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Tras en una entrevista otorgada a un medio español, donde se refirió a su bebé, Índigo, como “hije”, el cantante colombiano Camilo, vuelve a ser objeto de críticas luego de que en los Latín Grammy se refiriera a lo mismo, dando a demostrar su aceptación al uso del Lengua Inclusivo, termino que se ha venido utilizando para manifestar la inclusión de las personas que no se sienten identificadas con ninguno de los dos sexos.

En su discurso, cuando recibió el premio al mejor álbum pop por el tema “Mis Manos”, en los Latin Grammy manifestando que cuando nazca Índigo, se sentirá “orgulloso, orgullosa u orgullose de su padre”, generando de pronto las criticas de muchos que todavía no ven sano que utilice el termino con su criatura.

“Primero que todo, quiero dedicarle este premio a Índigo, para que cuando nazca se sienta orgulloso, orgullosa u orgullose de su papá”, discursó al momento de recibir el galardón.

Cuando fue entrevistado en un programa español, donde estuvo explicando las razones de su elección para llamar a su tan esperado bebé, Índigo, el interprete de “Millones”, se refirió como “hije”, denotando que no le importa como nazca será su criatura y lo aceptará como sea.

“Primero, me encanta que sea una palabra esdrújula, Índigo; segundo es un nombre neutro porque no sabemos si es niño o niña. A parte me encanta todo lo que va de mano de Índigo (…) y la connotación mística y espiritual que trae todo lo que va de la mano del índigo es algo que yo quería que mi bebe, mi primer hijo, hija, hije, lo que sea… sea”, explicó Camilo.

Esto llevó a que el polémico Agustín Laje, le dedicara un video en su canal de Youtube, donde manifestó que practicar lo que hizo Camilo, es un “abuso sexual infantil”, ya que el salir de los ámbitos que se rige el ser humano es una falta de respeto a la orientación del ser que nacerá.

“Los seres humanos ciertamente tenemos un cuerpo-una dimensión biológica- que importa a la hora de saber quiénes somos y privar a ese ser humano de esa realidad corporal no puede ser otra cosa más que, abuso sexual infantil“, explicó Laje reaccionando ante la expresión de Camilo.

Laje, que ha hecho giras por el mundo explicando el mal de la Ideología de Género en la sociedad sostiene que la utilización del “HIJE” confunde “la identidad no está en relación con lo que ese ser humano materialmente es” y por tanto “es un error gravísimo”.

“Lo que supone la idea del genero x o del “HIJE” como lo llamó Camilo es que la identidad no está en relación con lo que ese ser humano materialmente es”, explicó.

Por lo tanto, “esto es un error gravísimo porque los seres humanos ciertamente tenemos un cuerpo-una dimensión biológica- que importa a la hora de saber quiénes somos”, agregó Laje.

Definición de Lenguaje Inclusivo

El lenguaje no sexista, de género neutro o lenguaje inclusivo es un lenguaje que evita prejuicios hacia un sexo o género en particular.

