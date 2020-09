Camilo estrena su nueva sencillo, “Vida de rico”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Camilo, uno de los artistas, compositores y productores más exitosos de su generación, lanza hoy su nuevo sencillo “Vida De Rico” bajo el sello de Sony Music Latin en alianza con Hecho a Mano, el cual se encontrará disponible en todas las plataformas digitales, al igual que su video en exclusiva a través de su canal de YouTube.

“Vida De Rico”, es una cumbia tradicional acompañada del sello musical que brinda Camilo en todo lo que presenta, más una letra honesta, sin pretensiones y muy romántica, compuesta y producida por él y Edgar Barrera.

“Yo hace tiempo quería hacer una cumbia y esta canción fue darle vida a ese sueño. ‘Vida de Rico’ lleva la continuidad de una historia que ha venido de la mano con mi carrera, desde que me enamoré, me casé, tuve mi luna de miel y ahora, la manera que le damos vida al primer espacio físico que tenemos como matrimonio Evaluna y yo. Esta canción me describe y lo que estoy

viviendo, que, aunque la estoy cantando hoy, también está siendo cantada por ese niño de 10 años que se sentaba en el balcón de su casa con sus papás a imaginar la casa, el carro y el futuro de sus sueños. Se la dedico a Evaluna, a mi mamá y a La Tribu”, expresó Camilo sobre su nuevo sencillo.

El nuevo sencillo viene acompañado de un video sumamente especial, dirigido por Evaluna Montaner y producido por Camilo y Cristian Saumeth bajo la compañía productora Camaleón Music. Esta vez, Camilo y Evaluna nos abrirán la puerta para ser parte de otro gran e importante paso para esta pareja adorada quienes este año nos han llevado consigo a compartir su boda y luna de miel a través de los videos de “Por Primera Vez” y “Favorito”.

“Vida De Rico” llega luego de logros muy importantes y significativos en la carrera musical de Camilo incluyendo, nominaciones a los premios más importantes del ámbito musical, múltiples discos de Diamante, Platino y Oro en diferentes países con su primer álbum Por Primera Vez, #1 en las listas “Latin Airplay”, “Latin Rhythm Play” y #7 en el “Hot Latin Songs” de Billboard con su colaboración en “Tattoo-Remix” con Rauw Alejandro, #1 en la radio en España con “Favorito”, más de un billón de visitas en YouTube en solo un año y estelares colaboraciones con artistas como Shakira, Pedro Capó, Christian Nodal, Pablo Alborán, JP Saxe, Sam Fischer y las más recientes junto a Rauw Alejandro, Kany García, Ozuna y Dani Martín.

Su rápido ascenso en el ámbito musical también se ve reflejado en sus redes sociales, incluyendo TikTok, donde ha logrado convertirse en el artista latino con más seguidores (15 millones) y su reto #CantaConCamilo ha tenido un éxito arrollador registrando más de 150.4 millones de vistas y más de 14,669 creaciones.

Cabe destacar que Camilo fue de 6 a 15 millones de seguidores en sólo los últimos cuatro meses, mismo número de seguidores que ahora tiene su cuenta oficial de Instagram. Noel Nuez, Gerente Regional de TikTok para América del Sur comenta “Camilo es un gran ejemplo de la adaptación natural de un artista latino a la propuesta de creación creativa en TikTok, mostrando su espontaneidad, talento y cercanía con los usuarios, y convirtiéndose en uno de los artistas con mayor crecimiento en 2020 a nivel global en la plataforma”.

Actualmente, Camilo continúa en el proceso de grabación de su próximo álbum de estudio, el cual será lanzado en 2021.