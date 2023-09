Camilo: Declaraciones de Paliza sobre publicidad son tan coherentes como deficiencia del Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo, consideró este martes que las declaraciones del ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sobre la publicidad y actos proselitista en precampaña, son tan “coherentes como la deficiencia del Gobierno”.

“Esas declaraciones de Paliza son tan coherentes como la deficiencia en su Gobierno, son tan coherentes como el presidente de la República dice que los apagones se resuelven con dos mil millones de dólares”, manifestó al ser preguntada por el tema.

Previo a la Cumbre del Marco Regulatorio de la Precampaña y Campaña Electoral, la exministra de la Mujer explicó que un mandatario tiene que entender que nunca tendrá el presupuesto ideal para gobernar, que tiene que eficientizar la inversión pública para dar resultados, pero que este Gobierno lo que ha “gastado mucho” en publicidad y “comprado” la opinión pública.

“Invirtiendo dinero en publicidad en vez de invertir dinero en eficientizar los servicios públicos. Da pena que en pleno ejercicio de la campaña, el dinero del Estado se esté utilizando para vallas promoviendo la relección y eso no son palabras que Paliza tiene que demostrar, son acciones”, lamentó para luego indicar que las acciones del Gobierno están distantes a sus hechos.

En cuanto a los argumentos del presidente del Partido de la Revolución Moderno (PRM), quien aseguró que el Gobierno no tiene publicidad de reelección en las calles y que si la hay, fueron colocadas por sectores externos, Camilo fue enfática al indicar que el mandatario Luis Abinader no puede controlar la colocación de propaganda como no puede controlar sus funcionarios, lo cuales calificó como “pésimos”.

“O sea es la incapacidad de control que tiene este Gobierno lo demuestran en el gobierno y ahora para chiste para el país, en la publicidad, ¡ay Paliza! Si tú no puedes controlar quién pone la publicidad es porque tampoco puede controlar a sus ministros, a sus directores para que hagan una obra de Gobierno que mínimamente cumpla con todo lo que ofreció”, recalcó en tono burlesco.

Para la aspirante a la Alcaldía del Distrito Nacional, los funcionarios deben de tomar acciones para garantizar la seguridad, que no haya apagones y para que baje el alto costo de la vida, no para estar en campaña.

La mañana de hoy, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) realiza junto a los representantes de los partidos políticos la “Cumbre sobre el Marco Regulatorio de la Precampaña y Campaña Electoral” para analizar el marco jurídico regulatorio vigente, del período de la precampaña y campaña electoral con las organizaciones políticas que conforme a la ley y sus estatutos, hayan definido precandidaturas o tengan aspirantes en el nivel presidencial.