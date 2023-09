Camilo afirma partidos de Alianza Opositora llevarán candidatos únicos a competir por la Alcaldía del D.N.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La candidata a la Alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo, indicó este jueves que los partidos de la Alianza Opositora Rescate RD, llevarán candidatos únicos a competir por la plaza de la capital.

«Nosotros como partido estamos sosteniendo la candidatura nuestra de Janet Camilo, pasión por mi ciudad, a la Alcaldía del Distrito Nacional y estamos precisamente articulando este proyecto en todo el territorio del Distrito, conversando con todos los sectores», afirmó la candidata.

La alta dirigente del PRD fue entrevistada por los comunicadores Enrique Mota, Rafael Zapata y Anderson Rodríguez, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Al ser cuestionada sobre sus posibilidades de ganar la plaza, subrayó que el panorama electoral aún no está definido, por lo que se debe esperar a que todos los partidos tengan a sus candidatos y candidatas definidos y comiencen a marcar los números en el ruedo electoral.

Resaltó que ha estado trabajando arduamente para dar a conocer sus propuestas y escuchar las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, a fin de lograr tener una mejor ciudad.

“Yo que he estado caminando el Distrito Nacional, la gente lo que dice es que en la capital se han hecho muy pocas cosas en estos tres años que llevamos de gestión municipal y que los barrios de la capital, sobre todo la parte norte, necesitan una Alcaldía que te dé más resultados”, sostuvo.

Consideró que los habitantes del Distrito Nacional tienen dificultades, porque no se encuentran en una ciudad amigable en la que no pueden caminar por muchas aceras destruidas que dificultan la movilidad al peatón.

Drenaje pluvial

Camilo dijo que de llegar a la Alcaldía, lo primero que hará será llamar a una mesa de diálogo al Gobierno central, para ver cómo pueden iniciar el proyecto de remozamiento del drenaje pluvial.

“Vox populi rezan frases como que los diferentes gobiernos que han pasado, porque este no es un problema nuevo, no quieren enterrar dinero porque el dinero que se invierte en el drenaje pluvial no se ve, bueno no se ve cuando hay sequía, pero cuando hay lluvia se ve la ineficiencia y la incapacidad”, acotó.

Dijo que contempla sentarse con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, en caso de que el Gobierno central se vea incapacitado de hacer la inversión tan necesaria.