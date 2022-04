Camila Santana recibe nominación en Premios de la Asociación de Prensa y Crítica cinematográfica por destacado papel protagónico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El filme “Sol en el agua” ha recorrido varios festivales internacionales entre los que se encuentran el Buenos Aires Film Festival 2019, 37th Chicago Latino Film Festival, Prague Film Awards 2020 y el Dominican Film Festival in New York 2020

SANTO DOMINGO.- La novel actriz Camila Santana se encuentra en uno de los momentos más relevantes de su carrera; actualmente trabaja en dos películas como son la recién estrenada “La otra lucha”, de Hans García, y “El ensayo” de Victoria Linares, que verá la luz en los próximos meses de este año. Además, recibió una mención en el Premio a la crítica cinematográfica, de La Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica.

La nominación como “Actriz del año” surge por su magistral interpretación en el filme de Francisco Valdez “Sol en el agua”, su primer protagónico, el cual supuso un reto físico, mental y emocional al desdoblarse con un papel distinto en el cine dominicano y que nunca había tenido la oportunidad de hacer.

“Interpretar a Sol para mí fue de mucho valor para mi carrera artística. Tener la oportunidad de trabajar en un filme cuyo género, thriller psicológico, es poco explorado en el país y que pueda darle vida a una persona que está pasando por temas emocionales y mentales, es una experiencia de valor que me hace cada día más amar a lo que me estoy dedicando”, afirmó Camila.

La actriz, quien ha participado además en diversas obras de teatro de la mano de destacadas figuras del país, se siente feliz por la nominación obtenida y afirma que este reconocimiento la motiva a seguir aprendiendo y desdoblándose en cada historia y personaje que le permitan trabajar. “Me siento en completa gratitud de ver cómo mi trabajo está siendo reconocido. Sol En El Agua fue un reto físico y emocional que repetiría una y otra vez por todo lo que me ha regalado, esta nominación es uno de esos regalos. Ver las talentosas mujeres que me acompañan en esta categoría, actrices que he admirado desde mis inicios en la actuación, me llena de motivación y orgullo”.

La tercera edición del Premio a la crítica cinematográfica, de La Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica será realizado el próximo 5 de mayo.

Sobre Camila Santana

Actriz de cine y teatro. Ha participado en diversos largometrajes del país entre los que se encuentran además “Hotel Coppelia” de José María Cabral; “La vida de los reyes”, de Frank Perozo y Caribbean Cinemas; “Sinaliento” de Ettore D’Alessandro; “Mis 500 Locos” de Leticia Tonos; “Amigo D”, “Flor” y “De pez en cuando” de Francisco Valdez, y “Flor de azúcar” de Fernando Báez.

Fue nominada en la categoría “Mejor actriz principal” en los Premios La Silla 2014 y, resultó ganadora de “Mejor actriz dominicana” en el festival de Cortometrajes Libélula Dorada 2019.

Camila se formó en el grupo independiente de teatro La Luciérnaga, liderado por María Córdoba, grupo al que pertenece desde el 2015 hasta la fecha. Ha participado en obras de teatro como: “El gato manchado y la golondrina Sinhá”, “El Principito”, “¿Como llegué aquí?”, “El hilo rojo”, entre otras.

Actualmente se encuentra trabajando en la elaboración de la primera obra de teatro de su autoría.

